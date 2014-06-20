Фев09
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Куйбышевские волейболистки сыграют с липецкими
В предстоящие выходные куйбышевская команда «Олимп» проведет домашние матчи.
11 и 12 февраля в Куйбышеве состоится 10 тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А».
Игры пройдут в спортивно-оздоровительном центре города Куйбышева. Участие в соревнованиях примет команда «Липецк-Индезит» из Липецкой области и куйбышевская команда «Олимп», представляющая Новосибирскую область.
Расписание игр:
11 февраля–17:00 часов.
12 февраля – 17:00 часов.