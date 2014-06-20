Куйбышевские волейболистки сыграют с липецкими

В предстоящие выходные куйбышевская команда «Олимп» проведет домашние матчи.

11 и 12 февраля в Куйбышеве состоится 10 тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А».

Игры пройдут в спортивно-оздоровительном центре города Куйбышева. Участие в соревнованиях примет команда «Липецк-Индезит» из Липецкой области и куйбышевская команда «Олимп», представляющая Новосибирскую область.

Расписание игр:

11 февраля–17:00 часов.

12 февраля – 17:00 часов.