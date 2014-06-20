Куйбышевские волейболистки ждут гостей из Череповца
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Куйбышевские волейболистки ждут гостей из Череповца

Автор: | Опубликовано 13 января 2017 в 17:45
Рубрика: Куда пойти | Просмотров: 124 | Комментариев нет

В выходные куйбышевская команда «Олимп» проведет домашние матчи. 14 и 15 января в Куйбышеве состоится 7 тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А».

Игры состоятся в спортивно-оздоровительном центре города Куйбышева. Участие в соревнованиях примут команда «Северянка» из города Череповец и куйбышевская команда «Олимп», представляющая Новосибирскую область.

Расписание игр:
14 января – 17:00 часов
15 января – 17:00 часов

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