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Куйбышевские волейболистки ждут гостей из Череповца
В выходные куйбышевская команда «Олимп» проведет домашние матчи. 14 и 15 января в Куйбышеве состоится 7 тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А».
Игры состоятся в спортивно-оздоровительном центре города Куйбышева. Участие в соревнованиях примут команда «Северянка» из города Череповец и куйбышевская команда «Олимп», представляющая Новосибирскую область.
Расписание игр:
14 января – 17:00 часов
15 января – 17:00 часов
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