Куйбышевских и барабинских предпринимателей просят оплатить страховые взносы

Индивидуальный предприниматель платит фиксированный платеж за себя, независящий от величины дохода и дополнительный взнос за себя с доходов свыше 300 000 рублей в год. При наличии работников — взносы за работников.

Фиксированный платеж в 2017 году составляет 27 990 рублей. Он включает взнос на ОПС — 23 400 рублей и взнос на ОМС — 4 590 рублей.

Уплата фиксированного платежа производится частями в течение года или единовременно. Срок уплаты фиксированного платежа за 2017 год — не позднее 31 декабря.

Взносы на ОПС и ОМС перечислите в ИФНС двумя отдельными платежками.

Дополнительный взнос на ОПС — 1% с доходов, превышающих 300 000 руб.

При непредставлении плательщиками страховых взносов соответствующей отчетности о доходах территориальные органы ПФР начисляют страховые взносы в размере, определяемом как произведение 8-кратного минимального размера оплаты труда, увеличенного в 12 раз, и тарифа страховых взносов, размер которых составляет:

за 2014 год – 138 627 руб.84 коп.,

за 2015 год – 148 886 руб.40 коп.,

за 2016 год — 154 851 руб. 84 коп.

Поэтому важно всем индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам и иным лицам, занимающимся частной практикой задекларировать свои доходы за 2014 — 2016 год, а в случае не осуществления деятельности и отсутствия дохода представить «нулевую» отчетность.

По информации межрайонной ИФНС России № 5 по Новосибирской области.