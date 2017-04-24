Куйбышевскую администрацию изучали школьники

Куйбышевские школьники побывали на экскурсии в местной администрации. Ребята познакомились со спецификой деятельности органа местного самоуправления и пообщались с представителями власти. Всё это — в честь празднования Дня местного самоуправления.

Экскурсию по администрации Куйбышевского района вела председатель территориальной избирательной комиссии. Рассказала подросткам о структуре администрации, ее полномочиях, а также о формах участия жителей в решении вопросов местного значения. Ребята рассмотрели выставку, расположенную на стендах, посвященную деятельности администрации во всех сферах жизни.

Татьяна Дирибасова, председатель территориальной избирательной комиссии: Вам, как жителям Куйбышевского района и будущим избирателям необходимо знать структуру органов местной власти, особенности деятельности. Сегодняшняя встреча имеет важное значение по расширению вашего кругозора и формированию точного представления об институте местного управления.

Школьникам дали возможность познакомится и задать вопросы:

исполняющему обязанности главы Куйбышевского района Анатолию Мусатову,

председателю районного Совета депутатов Владимиру Осипенко,

заместителю главы администрации Валерию Коневу,

помощнику депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Ирине Куташиной,

другим руководителям структурных подразделений и специалистам администрации.

Особый интерес у ребят вызвало посещение отдела ЗАГС. Начальник отдела Елена Барбаказде рассказала о работе специалистов отдела, показала их рабочие места. Побывали школьники и в архиве ЗАГСа, где хранятся записи с 1925 года, а также в зале торжественной регистрации браков.

Также подростки посетили единую дежурную диспетчерскую службу отдела ГО и ЧС. Руководитель службы Андрей Тюленев провел школьников в пункт круглосуточного сбора информации и мониторинга ситуаций, показал систему оповещения населения, установку, контролирующую состояние воздуха, специальную одежду пожарных, технические средства, применяемые при тушении пожаров и многое другое.

По единодушному мнению всех ребят, побывавших на экскурсии, подобные мероприятия позволяют получить наглядное представление о работе органов власти.

По окончании встречи Татьяна Дирибасова вручила школьникам памятные подарки.