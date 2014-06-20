Лают собаки на Крещение — ждите удачу

Крещение — один из главных христианских праздников. Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января.

Праздник начинается вечером 18 января когда все православные отмечают Крещенский Сочельник. Праздник этот установлен в память Крещения Господа Иисуса Христа в реке Иордан, когда ему было 30 лет.

Из Евангелия известно, что Иоанн Креститель, призывая народ к покаянию, крестил людей в водах Иордана. Спаситель, будучи безгрешен изначально, не имел нужды в Иоанновом Крещении покаяния, но по смирению Своему принял Крещение водою, освятив при этом Собою водное естество.

Праздник Крещения также называется праздником Богоявления, потому, что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица: «Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя».

Издревле с Крещением было связано множество народных примет. Многие из них были связаны с хозяйственной деятельностью крестьян или предсказывали погоду. Вот некоторые из примет, подмеченных людьми на Крещение.

Если на Крещение погода ясная и холодная — лето будет засушливое, пасмурная и свежая — к обильному урожаю.

Полный месяц на Крещение — к большому весеннему разливу.

Звездчатая ночь на Крещение — лето будет сухое, урожай на горох и ягоды.

На Крещение будет оттепель — к урожаю, а ясный день на Крещение – к неурожаю.

Ветер подует с юга на Крещение — будет грозовое лето.

Если во время литургии, особенно во время хождения на воду, идёт снег, то будущий год ожидается хлебородным, а от пчёл получится много роев.

Когда на Крещение много лаяли собаки, ждали удачливого охотничьего сезона: коли в Крещенье собаки много лают, — будет вдоволь всякого зверя и дичи. Вашей «добычей» может быть также успешная сделка в бизнесе, гонорар, новая высокооплачиваемая работа или неожиданное наследство.

На Крещение не кормят кур, чтобы огородов летом не копали и рассаду не портили.

Мария Симонова,

пенсионерка, г. Куйбышев:

В детстве моя мама рассказывала, что перед войной в Крещение в небе люди наблюдали светящиеся «метлы» и кресты. Они полыхали яркими красками и «висели» в небе несколько часов. Это было необычное явление. Пожилые люди тогда говорили, что это не к добру. Через 5 месяцев началась война. После маминого рассказа я поверила в народные приметы и всегда наблюдаю за природными явлениями.

Народный русский календарь связывает праздник Крещения с морозами. Крещенские морозы: «Трещи мороз, не трещи, а минули Водокрещи».

Если звезды светят ярко-ярко – погода летом будет сухая и жаркая, весна начнется рано, а «бабье лето» продлится дольше положенного ему срока. Впрочем, яркие звезды на небе в крещенский сочельник свидетельствуют еще и о том, что год будет спокойным, без больших политических и экономических потрясений.

Вы верите в народные приметы? Какие приметы на Крещение вы знаете?

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