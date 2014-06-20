Леонид Разуваев: Война заставила переосмыслить всю жизнь

Афганский военный конфликт, как и любой другой – жестокий и беспощадный, требующий напряжения физических и моральных сил, разрушающий души и отнимающий жизни. Как нелегко говорить о нем тем, кто 27 лет назад прошел это пекло. Но для нас их воспоминания – бесценная правда о той войне.

Своя правда и у нашего земляка, барабинца, ветерана афганской войны Леонида Разуваева. В 18 лет он впервые попал в Кабул и провел на афганской земле почти 2,5 года.

— Леонид Анатольевич, что для вас дата 15 февраля?

— Для нас это как День победы, день окончания войны.

— Вы пошли на это жизненное испытание совсем молодым. Что это было, патриотизм? Как все начиналось?

— У нас не было раньше такого, чтобы увиливать от армии. Куда отправили, туда и пошел служить. Все шло своим чередом. Три месяца пробыл в «учебке» в Термезе, на границе с Афганистаном, а потом прилетел в Кабул. Страна встретила холодным серым цветом, вокруг одни горы и песок.

— С местным населением приходилось общаться? Какие люди живут в этой стране?

— Горцы трудолюбивый народ. С малых лет и до седин – в работе. В целом, это страна контрастов. Тут же можно было увидеть арбу с ишаком и магнитофоны Sharp с беспроводными наушниками; джинсы-варенки и калоши на босу ногу… В Афганистане и летоисчисление свое. Когда я туда приехал, там шел 1367 год.

— Я где-то читала, что пули не свистят, как поется в песне, а шуршат. Много ли было подобных «открытий»? Насколько разными оказались мальчишеские представления о войне и реальность?

— О пулях не скажу, внимания не обратил. А вот реальность оказалась намного суровей мальчишеских представлений.

— Но, наверное, были и светлые минуты. Можете вспомнить что-нибудь интересное?

— Пришлось дикобраза на вкус попробовать. Мясо кролика напоминает. Внешне животное кажется большим, когда с иглами, а на самом деле маленький.

— Что заставило есть грызуна? Не хватало пайка или захотелось экзотики?

— Случались и перебои с поставкой продуктов. Завозили их из Союза, и колонна иногда задерживалась. Хлеб порой приходилось у местных жителей покупать –своеобразные длинные лепешки.

— На ваш взгляд, каковы главные уроки этой войны?

— Война заставила переосмыслить всю жизнь. Мы по-другому начали смотреть на ветеранов Великой Отечественной войны. Лучше стали понимать их.

— Сложно ли было возвращаться к мирной жизни?

— К хорошему быстро привыкаешь. У меня это хорошее немного отсрочилось (почти на два с половиной года), а потом снова вернулось. Я быстро акклиматизировался.

— Воспоминаете ли сегодня о стране Афганистан?

— Когда встречаемся с ветеранами, без этого не обходится. Хоть и служили в разных местах и в разные годы, но вспомнить всегда есть что. Я бы не отказался съездить в Афганистан. Сегодня много видео в Интернете. Ребята снимают, выкладывают в социальных сетях. Проезжают спустя годы по тем местам, где служили. Смотрим, вспоминаем…

— Самая дорогая для вас награда — какая, за что?

— Награды получал уже после службы, в Барабинске. Формулировка была: «За боевые заслуги», а конкретно за что не уточнялось. Награды дороги все.

— Меняет ли война людей?

— Одних меняет, других нет. Все зависит от человека.

— Что вы цените в людях?

— Я ценю в людях открытость. Если человек простой, то в нем все видишь. А если закрытый, то ты не знаешь, что от него ждать.

— Федор Михайлович Достоевский, говорил, что есть три вещи, которых боится большинство людей: доверять, говорить правду и быть собой. Вы не потеряли доверие к людям? Умеете говорить правду в глаза? Что для вас значит быть собой?

— Доверия не потерял. Правду могу сказать человеку в глаза, если она не навредит. Но в некоторых случаях лучше проявить корректность. Что касается понятия «быть собой», то у меня, как в песне: «Каким ты был, таким ты и остался…».

— Есть ли у вас увлечения помимо работы?

— У меня всего помаленьку. Но, чтобы был фанатом чего-нибудь, такого нет. Болею за нашу хоккейную команду «Сибирь». В училище играл в хоккей.

— А время проводить предпочитаете в камерной обстановке или в компании?

— Лучше в компании.

— Какое время года вам больше нравится?

— Я люблю лето.

— Как вы считаете, нужно ли служить в армии молодым людям?

— Думаю, да. Мой сын хотел служить в ВДВ. В этих войсках он и служил.

— Вы рисковали жизнью, выполняя интернациональный долг. Оценила страна этот риск?

— Дефицит внимания к ветеранам локальных войн есть всегда. Ветераны Великой Отечественной наперечет, а многих интернационалистов даже не знают у нас.

— Как вы оцениваете ситуацию в Донбассе?

— Я за русских! Хорошее правительство не допустило бы такой ситуации в своей стране.

— Если сравнить вас тогдашних пацанов, которых отправили воевать в чужую страну, и сегодняшнее поколение молодых людей, есть разница?

— Физическая подготовка сегодня слабее. Нас Леонид Андреевич Бойков учил по специальной методике. Первый курс – как новобранцев в армии, второй – как дембелей, а на третьем курсе подготовка шла, как в войсках специального назначения. Постепенно увеличивалась физическая нагрузка. Я недавно зашел в училище, там ни турника, ни шведской стенки сейчас нет. Не знаю, как там сегодня занимаются дети. А сила духа у нынешних парней есть. Может быть, не у всех, но у большинства она имеется.

— Какой совет можно дать молодым людям?

— Советов много, но главный один: Родину нужно защищать. Если не они, то кто? И в любых ситуациях нельзя терять человеческое лицо.

— Что хотите пожелать бывшим афганцам в канун годовщины 15 февраля?

— Прежде всего, хочу пожелать здоровья. И всем всего самого хорошего.

Изменила ли война ваших знакомых?

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