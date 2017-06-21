Летние уроки безопасности посещают дети в Куйбышеве

Отдел ГО и ЧС администрации Куйбышевского района проводит встречи со школьниками по безопасности поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Особое внимание — безопасному поведению на водных объектах.

Также специалисты объясняют, как действовать при угрозе террористического акта. Эта работа проводится совместно с ГИМС. Уроки безопасности идут во всех городских школах.

Андрей Тюленёв, ведущий эксперт отдела ГО и ЧС администрации Куйбышевского района: За истекший период 2017 года на водных объектах района утонуло 4 человека. Это взрослые люди, находившиеся в нетрезвом состоянии и не соблюдавшие элементарные меры безопасности. Чтобы не допустить гибель детей на воде, мы второй год инициируем акцию «Безопасные каникулы». Таким образом рассказываем школьникам о необходимости соблюдения правил поведения на воде, раздаем памятки о том, чего ни в коем случае делать нельзя.

Антитеррористическая безопасность – еще одна тема беседы со школьниками. По словам специалистов, подростки знают о тех трагедиях, которые происходят в мире по вине террористов, но нет четкого

понятия, как вести себя при угрозе теракта.

Самое главное – быть бдительным и не паниковать.

Владимир Фельда, ведущий эксперт отдела ГО и ЧС администрации Куйбышевского района: Акция ориентирована на школьников в возрасте от 8 до 12 лет, когда дети постепенно начинают осознавать, что такое опасность и как правильно действовать, чтобы её избежать. На уроках рассказываем о том, как определить угрозу теракта. Объясняем, что делать и куда сообщать, если возникла ситуация, опасная для жизни собственной или окружающих.

Следующий этап акции состоится в первой четверти учебного года. Сотрудники отдела ГО и ЧС проведут встречи со школьниками на тему безопасного поведения в быту.