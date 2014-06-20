Лобовое столкновение со смертельным исходом

В Тогучинском районе произошло лобовое столкновение автомобилей «Тойота Аурис» и «Тойота Карина». По предварительным данным МВД Новосибирской области, женщина, управляя автомобилем «Тойота Аурис», двигалась со стороны Кемерово в направлении Новосибирска.

На 51-м километре выехала на полосу встречного движения. Здесь произошло столкновение со встречным автомобилем «Тойота Карина».

В результате аварии от полученных травм водитель и пассажир «Тойота Аурис» — женщина и мужчина — скончались. Из автомобиля «Тойота Карина» пострадавшие госпитализированы в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции устанавливает причины и обстоятельства аварии.