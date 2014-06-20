Ломается новая скважина в Барабинске

Новая скважина на улице Пролетарской ломается в Барабинске. Так рассказывают жители из многоквартирных домов на улице Ленина. Они узнают об этом, когда у воды из крана появляется запах. Вода имеет ужасный осадок и желтый цвет.

Барабинцам поясняют, что в этот момент их дома отключают от Пролетарской, воду подают из общегородской системы. Сюда относятся дома №№192, 194 и 196 на Ленина, 57 на Деповской.

Напомним, что в прошлом году в Барабинске пробурили две новые скважины — в квартале «Г» и на улице Пролетарской. Строительством последней занималась новосибирская компания ООО «БурСиб-Н».

Руководитель компании Николай Бабенко уточнил, что по гарантийному обслуживанию скважину в Барабинске пока не ремонтировали. Поломки были — проблемы с насосом. Объект вскрывали в присутствии представителя.

И сейчас, как пояснили жители, вода в кранах плохого качества. В городской администрации людям говорят о том, что поломка есть. Но подрядчик на ремонт не приезжает.

Редакции «Аспекта» удалось поговорить с прорабом компании, который занимался строительством скважины на Пролетарской. Какова позиция подрядчика, будет ли он вновь ремонтировать скважину, читайте в газете 15 февраля.

Вы довольны качеством воды в своем доме?

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