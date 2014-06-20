Лучшее лекарство — забота об окружающих

Главное — трудиться и двигаться.

Я никогда не думал, что старость так привлекательна.

Л. Н. Толстой

Человек сам себе строит жизнь. Продолжительность жизни и здоровья на 50% зависят от образа жизни, по 20% — от наследственных и экологических факторов и лишь на 10% — от усилий медицины.

Елена Польшина — всегда с красивой прической, которую ей в наследство передала мама. Не любит жаловаться, пытаясь вызвать сочувствие, нет интереса к болезням, постоянно находит малейшие радости.

Ежедневно встает в семь часов. Еще в постели — легкая гимнастика. Холодный душ из ведра дарит стресс радости более 35 лет. Тренажерный зал, бассейн, лыжи помогают быть в тонусе.

Многообразие интересов, желание жить полной жизнью, стремление быть среди людей. Не теряет любознательности: освоила компьютерную азбуку в клубе КФ НГПУ. Любовь к рукоделию передала правнучке. В клубе «Землячка» центральной библиотеки научилась вышивать бисером, делать украшения.

Подарки своими руками для близких и родных – это созданная собственными руками частичка тепла и любви. Шаль из ангорки — это тренд 2016 года. Шапочки для дочери, манишки для внучки, снут для правнучки, сувениры для близких… Да, времени не хватает: зима быстро проходит.

Весной свои просторы открывает огород. Сколько труда и любви требует цветник, который одаривает своей красотой до самых заморозков. Огород — место отдыха и труда. «Главное — трудиться и двигаться», — считает Елена Александровна.

Учительский хор «Ветеран» посещает более 15 лет — это песня души. Любовь к пению зародилась в степном Алтайском крае, где прошли детство и юность. Красота заливных лугов, цветущий марьин корень до сих пор яркими красками встают перед глазами.

Неприятные мысли толкают человека по пути болезней. Любовь к детям, внукам, правнукам, чувство благодарности помогают радоваться жизни. Не обижаться на близких, не пытаться «переделать» на свой лад. Общается с ними в удовольствие и им, и себе –все это сохраняет здоровье. Лучшее лекарство — любовь и забота не только окружающих, но и о них.

Цицерон писал: «Умные и приятные старики без труда переносят старость, тогда как сварливый нрав, природное недовольство и угрюмость досадны в любом возрасте». Прекрасная дама прекрасна всегда. И годы Елене Александровне — не помеха.

Любовь Белова

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