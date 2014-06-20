Люди без воды в поселке Горка

Люди остались без воды в поселке Горка Барабинского района. Все жители говорят о том, что она перемерзла на скважине. До этого ее подавали по времени. По 40 минут можно было пользоваться утром и вечером. С пятницы, 10 февраля, воды вообще нет.

Людмила Свинцова,

жительница поселка Горка:

Я — инвалид-колясочник. Воды самостоятельно не набрать. Прошу знакомых, они привозят ее с города в пятилитровках. Три дня ее вообще нет. Ни приготовить, ни помыться, ни туалетом воспользоваться… Клавдия Гришина,

жительница поселка:

Нам сказали, что трубы перемерзли. У нас одна скважина на весь поселок. Вода итак не очень хорошего качества — ржавая, как кофе. Сейчас приходится идти прямо на скважину и набирать ее. Как мне на 85 году жизни идти за водой? Наталья Евдокимова,

жительница поселка:

Открыли водокачку и разрешили там воду набирать. Если нам, то нужно идти за 400 метров. Особенно проблематично — набирать воду для бани. Люди ходят с флягами.

Жители Горки рассказали, что их предупредили о том, что воды может не быть до самой весны. То есть придется еще долго ходить за ней на скважину.

Директор МУП «Жилкомхоз» села Старощербаково Александр Ильин пояснил, что на участке между скважиной и водонапорной башней вода в трубах перемерзла. Где точно — пока не выяснили. Рабочие устраняли порыв водопровода в Старощербаково, так как нужно было обеспечивать водой детские образовательные учреждения.

Завтра, 14 февраля, коммунальщики отправятся решать проблему жителей Горки. Они найдут перемерзший участок и попытаются отогреть воду. Сельчанам разрешили набирать ее прямо из скважины утром и вечером. Там дежурит слесарь, который помогает в этом.

Как вы думаете, наладят подачу воды жителям Горки?

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