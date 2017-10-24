Людмила Гаринцева о лучшем способе насладиться жизнью

Людмила Гаринцева из семейства поваров по призванию. Всегда кому-то помогает готовить праздничный стол: друзьям, родственникам, знакомым и незнакомым тоже.

— Людмила Александровна, когда пришел интерес к кулинарии?

— Я из семейства не только трудоголиков, но и поваров по призванию. Бабушка и прабабушка хорошо готовили, стряпали, делали заготовки, я всегда помогала. Будучи еще школьницей, с бабушкой стол на выпускной накрывала. С детства не только братьям щи готовила. На нашей улице жили семьи буровиков. Отцы в командировке, мамки на работе, вот я скамейку начищу и зову всех к столу. Зимой готовила бутерброды с салом, сверху посыпанные снегом, красиво и вкусно. Угощать, накрывать это в крови. Про бабушку Прасковью Кондратьевну говорили: «Дыхиха всему научит». Дед — охотник, рыбак, в семье готовили вкусно и рыбу, и мясо.

— Где получали образование?

— Отличница в школе, я стеснялась, что буду поваром. В анкете выпускника школы написала «НТОП» и сказала, что расшифрую, когда получу образование. Но завалила химию и поступила в экспериментальную группу училища, учащиеся которой должны были заочно окончить вечернее отделение техникума общественного питания. Училище окончила, получив 5 разряд, который присваивается имеющим опыт работы. Оставили мастером-преподавателем. Через полгода защитила диплом в техникуме. Кулинария- это все, это моя жизнь.

— У вас были хорошие учителя?

— Я встретила добрых, умных, замечательных учителей, совет которых, как по работе, так и по жизни был для меня ценен. Валентина Васильевна Карчуганова — моя вторая мама, профессионал с большой буквы, дарила нам свое мастерство, учила не только любить профессию, но и нести людям радость. И тогда решила, что буду преподавателем. С большим энтузиазмом и творческим вдохновением я смело шагнула в педагогическую деятельность. Когда спустя годы, мне предложили возглавить столовую сельхозтехникума и получить трехкомнатную квартиру, я выбрала учительский труд. Квартиру мы получили только через 12 лет.

— Чему учили учащихся?

— 18 лет учила не только готовить с любовью, но гордиться своей профессией, своими золотыми руками. Более 300 выпускников умеют вкусно готовить. Считаю, что повар – мужская профессия — всегда радовалась, когда в группе были мальчишки. Спустя 25 лет ко мне пришел Саша Кныш, которому я говорила: «Ты адмиралов будешь кормить, а не матросов». Росточка он был небольшого, попал в морфлот, увидел весь мир. Благодарил за то, что научила любить и ценить не только профессию, но и семью. Горжусь, что создана в России гильдия поваров, и сейчас это престижная профессия.

— Ваша любимая кухня и блюда?

— Люблю блюда, которые требуют времени: рулеты, мясные, печеночные, рыбу, фаршированную, заливную. При приготовлении блюд испытываешь волшебное чувство наслаждения. Даже картошку в мундире можно приготовить так, что пальчики оближешь. Когда душу вкладываешь, вкуснее получается. Оговариваю меню, чтобы приготовить любимые блюда. Молодые после свадьбы просят иногда оставить меню и рецепты.

— Любите экспериментировать?

— Есть авторские салаты: лодочка из перца с курицей, гранатом, грецким орехом. Не люблю много ингредиентов. На салат «Юбилейный» с блинчиками авторские права защищали в Новосибирске, когда работала в ресторане «Юбилейный». Слоеный мясной салат «Московский» с брусничкой посвятила своему брату – москвичу, когда приехал в гости. Когда дети стали подрастать, захотела для них сделать что- то вкусненькое. Десерт суфле — подарок детям нашего дружного коллектива училища. Можно экспериментировать, но гораздо важнее научиться, как правильно держать нож.

— Главное украшение стола?

— Сервировка. Вначале мы кушаем глазами. Когда закончили училище, группой поехали по маршруту Москва — Ленинград — Рига – Таллин. Это города, в которых работала наша любимая Валентина Васильевна. Мы не только знакомились с достопримечательностями, но посещали рестораны, заказав буквально чай, смотрели на сервировку и оформление.

— Что делает вас успешным поваром — талант или труд?

— В своей профессии я — повар от Бога, это мое призвание. Моя толстая тетрадка с рецептами, где собирала поварские секреты, везде со мной. Те же котлеты намного вкуснее, если в них вложен огромный жизненный опыт. Если добавить больше души – получится по-домашнему вкусно. Почти 20 лет я со студентами ездила по лагерям. И красный супчик можно красиво подать, добавив богатой витаминами крапивы. Раньше мы много кружков вели в РДК. Хороший повар должен обладать не только мастерством, но и отменной фантазией, памятью, наблюдательностью, терпением, обонянием и изобретательностью.

— Ваши советы для тех, кто учится готовить.

— Готовьте с позитивными эмоциями и любовью, вкладывайте душу. Не бойтесь, что не так сделаете. Сейчас в интернете все пошагово. Если что-то не получается, не надо расстраиваться. Ничего не может быть идеально сразу, со временем придет мастерство. Для хорошего результата нужно много трудиться. Если любите, беритесь смело.