Лыжня России–2017 состоится в Куйбышеве

Лыжня России – 2017 состоится в куйбышевском спортивно-оздоровительном центре «Гайдар» 11 февраля.

Предварительная регистрация участников пройдет 8 и 9 февраля с 10 до 16 часов 00 минут в детско-юношеской спортивной школе по адресу: улица Чехова, 18, кабинет 216. Телефон: 8(38362) 52-468.

Программа соревнований:

10:00 – отъезд от спортивного центра города Куйбышева (3 автобуса)

10:30 – 11:30 – регистрация участников в ЛОСЦ «Гайдар», документы: копии паспорта или свидетельства о рождении (при личном участии), заявка

11:45 – парад открытия

12:00 – старт юношей 1999 года рождения и младше (дистанция 2,5 км)

12:20 – стартдевушек 1999 года рождения и младше (дистанция 2,5 км)

12:40 – VIP – забег. Стартуют одновременно мужчины и женщины. Участвуют только руководители администрации района, города, руководители организаций, предприятий, депутаты

13:00 – стартмужчин 1998 года рождения и старше (дистанция 2,5 км)

13:30 – старт женщин 1998 года рождения и старше (дистанция 2,5 км)

14:00 – парад закрытия

В 13:00, 14:00 и 15:00 – отъезд от оздоровительного центра «Гайдар» до спортивного центра.

