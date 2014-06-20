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Лыжня России 2017 ждет нас в феврале
«Лыжня России 2017» пройдёт в десятках городов нашей страны! Участвовать в лыжном состязании сможет любой. Для этого нужны только лыжи и яркое желание встать на трассу!
Данное мероприятие проводится в феврале каждого года, во второе воскресенье месяца. В 2017-м году таким днём станет 12 февраля.
Соревнование стартует одновременно на всей территории России. Разделят нас только часовые пояса.
Спортивная программа лыжного первенства будет состоять, примерно, из следующих пунктов:
8:30 – 11:00: сбор участников;
11:00 – 11:45: распределение участников по дистанциям;
11:45 – 12:00: церемония открытия;
12:00: старт дистанции в 10 километров;
12:15: начало ВИП-гонки (2017 км);
13:30 – 14:30: чествование победителей;
14:30 – 15:00: церемония закрытия.
Минспортом предусмотрены награды участникам:
сувенирная продукция (вручается всем);
1 – 3 места в любой возрастной группе – медали и дипломы;
1 место — кубок Минспорта.
Сроки, дистанции и награды местные власти могут изменять по своему усмотрению. Пока неизвестно, какие изменения внесут наши власти.