Лыжня России 2017 ждет нас в феврале

«Лыжня России 2017» пройдёт в десятках городов нашей страны! Участвовать в лыжном состязании сможет любой. Для этого нужны только лыжи и яркое желание встать на трассу!

Данное мероприятие проводится в феврале каждого года, во второе воскресенье месяца. В 2017-м году таким днём станет 12 февраля.

Соревнование стартует одновременно на всей территории России. Разделят нас только часовые пояса.

Спортивная программа лыжного первенства будет состоять, примерно, из следующих пунктов: 8:30 – 11:00: сбор участников; 11:00 – 11:45: распределение участников по дистанциям; 11:45 – 12:00: церемония открытия; 12:00: старт дистанции в 10 километров; 12:15: начало ВИП-гонки (2017 км); 13:30 – 14:30: чествование победителей; 14:30 – 15:00: церемония закрытия.

Минспортом предусмотрены награды участникам:

сувенирная продукция (вручается всем);

1 – 3 места в любой возрастной группе – медали и дипломы;

1 место — кубок Минспорта.

Сроки, дистанции и награды местные власти могут изменять по своему усмотрению. Пока неизвестно, какие изменения внесут наши власти.