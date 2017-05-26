Магазин под окнами строится в Барабинске

Очередная стройка взволновала жителей Барабинска. Прямо под окнами многоквартирного жилого дома на Пушкина, 13 возводят здание. Прохожие уже сделали вывод, что будет очередной магазин. Некоторые говорят, что фруктово-овощной.

Проблема в том, что его стена перекроет попадание солнечного света в квартиры первого этажа. Александр Иванов живет на первом. Мужчина сказал, что обзор с одной из лоджий перекроет полностью. Говорит, никто ничего не объясняет. У строителей спрашивать что-либо бесполезно. Они отвечают кратко: «Нас наняли».

К будущему зданию уже провели канализацию, причем, соединив с колодцем 13-го дома. В доме, как рассказал Александр Иванов, и так полный подвал воды с запахом. Жильцы уверены, что существует проблема с канализацией. А сейчас врезали еще «соседей».

Поэтому беспокоятся не только жильцы первого этажа. «На ушах» — весь дом. У старшей собрана вся информация о строительстве. Женщина накопила обращения в городские службы за несколько лет. Стройка под окнами намечалась давно.

Наталья Никулина,

старшая по дому на Пушкина, 13:

О застройке территории возле дома говорили не один год. Хотели поставить сразу несколько павильонов вдоль дороги. Мы узнавали, нам говорили, что ничего строить не будут. Успокоились. В этом году ранней весной опять заходили под окнами. Потом снег расчистили. Мы опять пошли в администрацию. Ответ тот же — строить ничего не будут. Ну а сейчас уже все понятно. Я знаю, чей магазин, его высоту и площадь. А что мы сделаем?

Строительство магазина с жильцами никто не согласовывал. Так сообщили сотрудники городской администрации. Они подтвердили, что строится объект торговли.

Евгений Суслов,

заместитель главы города:

Площадь застройки здания в районе Пушкина, 13 составляет 88 квадратных метров. Объект торговли принадлежит частному лицу. Строительство объекта с жильцами не согласовывается. При высоте здания 5 метров расстояние между жилым домом и зданием — около 14 метров. Требования СанПиНа соблюдены.

Напомним, что осенью прошлого года появился павильон под окнами дома №15а на той же улице Пушкина. Как бы не противились барабинцы, магазин открылся и работает.

Но есть и другой опыт. Более пяти лет в Куйбышеве «на комете» хотели поставить остановочный павильон с магазинами. Даже сделали котлован. Но жители шестиэтажки, до которой было более 20 метров, сумели отстоять свет в свои окна.

Как вы думаете, что стоит предпринять жителям Пушкина, 13?

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