Магазин под окнами строится в Барабинске

Очередная стройка взволновала жителей Барабинска. Прямо под окнами многоквартирного жилого дома на Пушкина, 13 возводят здание. Прохожие уже сделали вывод, что будет очередной магазин. Некоторые говорят, что фруктово-овощной.
Проблема в том, что его стена перекроет попадание солнечного света в квартиры первого этажа. Александр Иванов живет на первом. Мужчина сказал, что обзор с одной из лоджий перекроет полностью. Говорит, никто ничего не объясняет. У строителей спрашивать что-либо бесполезно. Они отвечают кратко: «Нас наняли».
К будущему зданию уже провели канализацию, причем, соединив с колодцем 13-го дома. В доме, как рассказал Александр Иванов, и так полный подвал воды с запахом. Жильцы уверены, что существует проблема с канализацией. А сейчас врезали еще «соседей».
Поэтому беспокоятся не только жильцы первого этажа. «На ушах» — весь дом. У старшей собрана вся информация о строительстве. Женщина накопила обращения в городские службы за несколько лет. Стройка под окнами намечалась давно.
Наталья Никулина,
старшая по дому на Пушкина, 13:
О застройке территории возле дома говорили не один год. Хотели поставить сразу несколько павильонов вдоль дороги. Мы узнавали, нам говорили, что ничего строить не будут. Успокоились. В этом году ранней весной опять заходили под окнами. Потом снег расчистили. Мы опять пошли в администрацию. Ответ тот же — строить ничего не будут. Ну а сейчас уже все понятно. Я знаю, чей магазин, его высоту и площадь. А что мы сделаем?
Строительство магазина с жильцами никто не согласовывал. Так сообщили сотрудники городской администрации. Они подтвердили, что строится объект торговли.
Евгений Суслов,
заместитель главы города:
Площадь застройки здания в районе Пушкина, 13 составляет 88 квадратных метров. Объект торговли принадлежит частному лицу. Строительство объекта с жильцами не согласовывается. При высоте здания 5 метров расстояние между жилым домом и зданием — около 14 метров. Требования СанПиНа соблюдены.
Напомним, что осенью прошлого года появился павильон под окнами дома №15а на той же улице Пушкина. Как бы не противились барабинцы, магазин открылся и работает.
Но есть и другой опыт. Более пяти лет в Куйбышеве «на комете» хотели поставить остановочный павильон с магазинами. Даже сделали котлован. Но жители шестиэтажки, до которой было более 20 метров, сумели отстоять свет в свои окна.
Как вы думаете, что стоит предпринять жителям Пушкина, 13?
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One Comment
Я же говорю:»У нас в городе всё по закону и всё по СанПиНу!» И особенно они соблюдаются в центе города.