Малоимущие куйбышевцы получат господдержку

Программа по социальному контракту будет работать в 2017 году в Куйбышеве.

Светлана Мамонова, начальник отдела пособий и социальных выплат Куйбышевского района: Социальный контракт является эффективным видом государственной поддержки в виде безвозмездной помощи малоимущей семье. Большая часть заявителей — это многодетные и неполные семьи с детьми. В 2016 году на основании контрактного соглашения 74 семьи направили средства на развитие личного подсобного хозяйства, 51 – на ремонт жилья в целях обеспечения пожаробезопасности.

Участники социального контракта с прошлого года дополнительно после ремонта печей, дымоходов и электропроводки обеспечиваются автономными дымовыми пожарными извещателями. 36 семей уже установили их. Кроме этого, за счет средств районного бюджета в сумме около 70 тысяч рублей, монтировали пожарные извещатели 158 семьям «группы риска».

В ушедшем году в Куйбышевском районе заключили 125 социальных контрактов на обеспечение пожаробезопасности дома и развитие личного подсобного хозяйства на общую сумму 2 миллиона 714 тысяч рублей.

Наиболее востребованным и эффективным направлением деятельности семей в рамках соцконтракта является развитие личного подсобного хозяйства. В результате семьи обеспечивают самозанятость и получают дополнительные продукты питания.

С 2014 года в районе действует благотворительная акция «Социальный контракт помог нашей семье – а мы поможем другим семьям». За семь акций 20 семей, заключившие контракт, стали ее участниками. В итоге 238 малообеспеченных семей и одиноко проживающих граждан района взяли под патронаж и обеспечивали продуктами питания.

Воспользоваться мерой государственной поддержки в виде социального контракта могут семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Контактный телефон специалиста: 67-120.