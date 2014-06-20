Машину на учет — через портал Госуслуг в Куйбышеве

Сотрудники Госавтоинспекции разрабатывают новые формы приема граждан. Любой желающий может воспользоваться электронными услугами, предоставляемыми Госавтоинспекцией, используя «Личный кабинет» на портале «Госуслуги» www.gosuslugi.ru.

Для получения государственной услуги «Регистрация автомототранспортных средств» посредством портала «Госуслуги» у граждан есть возможность записаться на удобное время в любом подразделении Госавтоинспекции и предоставить необходимые для регистрации автомобиля документы в электронном виде.

Преимущества пользования порталом государственных услуг (WWW.GOSUSLUGI.RU):

-сокращаются сроки предоставления услуг;

-снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных услуг;

-УМЕНЬШАЮТСЯ ФИНАНСОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ.

Вадим Дмитриев,

заместитель начальника 8 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области:

Размеры государственной пошлины за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц применяются с учетом коэффициента 0,7 (т. е. скидка 30%) в случае подачи заявления о совершении указанных юридически значимых действий и уплаты соответствующей государственной пошлины с использованием единого портала государственных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации.

Предлагаем вам активнее использовать ресурсы единого портала государственных услуг.

При постановке на учет вашего транспортного средства использовали портал «Госуслуги»?

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