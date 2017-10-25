Машины слетают в кювет в Куйбышеве

«Жуть, что творится на дорогах в Куйбышеве, — написала нам сегодня читательница. — Много машин в кюветах попадается».

По информации куйбышевского ОГИБДД, с 07.00 до 12.00 25 октября зарегистрировано 3 дорожных происшествия из-за снегопада, два случая, где автомобили съехали в кювет.

Утром в Куйбышеве образовалась прямо-таки мегаполисная пробка. Автомобили не могли заехать на мост со стороны Мошнино из-за гололедицы. Многие опоздали на работу.

Зима, как всегда, пришла неожиданно — и для автомобилистов, и для коммунальщиков. Хотя городская служба дорожного хозяйства заявляла, что к снежной и скользской зиме готова.

Алик Андронов,

глава Куйбышева:

Мои сотрудники вышли уже в 4 часа, снега еще не было. Снег пошел позже, когда вышел общественный транспорт. Пескосоляная смесь имеется, но перегораживать дорогу и посыпать ее солью в утренние часы, когда люди едут на работу, в школу, в детский сад, было нецелесообразно. В настоящее время пескосоляная смесь есть везде, в том числе и на мосту. Проблема была, ее исправили. Другая сторона проблемы — многие автомобилисты не переобулись в зимнюю резину, это наше русское авось. Надо иметь зимнюю резину.

Кроме использования зимней резины, инспекторы ДПС советуют во время гололёдных явлений строго соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную дистанцию.

Вы успели подготовить свой автомобиль к зиме?