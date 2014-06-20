Мать с сыном из Куйбышева просят помощи
Фев27

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Мать с сыном из Куйбышева просят помощи

Автор: | Опубликовано 27 февраля 2017 в 09:45
Рубрика: Нужна помощь | Просмотров: 990 | 3 комментария

Нужна помощь семье погорельцев из Куйбышева. Мать и сын Сигбатулины потеряли жилье и все нажитое имущество. Сгорела их квартира в доме на улице Кооперативной.

Напомним, 5 февраля в 04:11 произошел пожар в частном доме на 2-х хозяев. В результате огнем была повреждена кровля дома и веранды. В квартирах №№1, 2 произошло частичное обрушение потолочных перекрытий, закопчены стены по всей площади, повреждены домашние вещи, мебель, стены.

Причина пожара пока не установлена. Материалы отправлены в пожарную лабораторию. Об этом рассказали в отделе надзорной деятельности.

По словам хозяйки дома, вещи из дома не выносили, надеялись, что удастся избежать тотального пожара. Личные вещи уничтожены. Повреждены музыкальные иснтрументы, с помощью которых зарабатывал на жизнь Эльдар.

Дом для проживания непригоден. Свободного жилья в маневренном фонде города нет — много пострадавших от пожара нынче. Сигбатулины живут то у родных, то у знакомых.

Роза Шарифулловна — пенсионерка, пенсия — 8 800. Сын сейчас лишен возможности зарабатывать. Семья нуждается в средствах. Если вы можете помочь пострадавшим, они будут вам очень благодарны.

Карта Сбербанка для перечисления средств:
63900244 90131 65958
Держатель карты — Сигбатулина Роза Шарифулловна

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