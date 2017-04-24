Медали к 80-летию области получили куйбышевцы

Первое вручение медалей к 80-летию Новосибирской области состоялось в Куйбышеве. Это произошло на празднике, посвященном Дню местного самоуправления. Участники церемонии — ветераны органов местного самоуправления города и района, главы сельсоветов, депутаты, Почетные граждане Куйбышевского района.
Министр региональной политики Новосибирской области, также присутствовал на торжественном мероприятии.
Игорь Яковлев,
министр региональной политики Новосибирской области:
Сегодня отмечается молодой, но важный праздник – День местного самоуправления в России. Органы местного самоуправления решают насущные проблемы жителей на местах. Именно от работы местных властей во многом зависит качество жизни людей. Желаю вам успехов в работе, оптимизма, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
В числе награжденных юбилейной медалью «80 лет Новосибирской области»:
Почетные жители Куйбышевского района
- Михаил Пугач,
- Анатолий Гончаренко,
- Михаил Суслов.
Ветераны труда
- Надежда Вдовенко,
- Серафим Белозерцев,
- Светлана Рычкова.
Председатели Совета депутатов Куйбышевского района и города Куйбышева
- Владимир Осипенко,
- Елена Яблокова.
Медалью Законодательного Собрания Новосибирской области «Общественное признание» награждена Наталья Хрущева, шеф-редактор газеты «Аспект».
Игорь Яковлев также вручил Почетные грамоты и Благодарности губернатора Новосибирской области за заслуги в развитии местного самоуправления:
- главам сельсоветов района,
- руководителям структурных подразделений администрации района,
- специалистам управлений и отделов,
- депутатам районного Совета депутатов.
Праздничное мероприятие продолжилось выступлениями творческих коллективов района и города Куйбышева.
Помимо всего, министр провел совещание с главами сельсоветов района, встретился с представителями общественных организаций и силовых структур .