Медали к 80-летию области получили куйбышевцы

Первое вручение медалей к 80-летию Новосибирской области состоялось в Куйбышеве. Это произошло на празднике, посвященном Дню местного самоуправления. Участники церемонии — ветераны органов местного самоуправления города и района, главы сельсоветов, депутаты, Почетные граждане Куйбышевского района.

Министр региональной политики Новосибирской области, также присутствовал на торжественном мероприятии.

Игорь Яковлев, министр региональной политики Новосибирской области: Сегодня отмечается молодой, но важный праздник – День местного самоуправления в России. Органы местного самоуправления решают насущные проблемы жителей на местах. Именно от работы местных властей во многом зависит качество жизни людей. Желаю вам успехов в работе, оптимизма, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

В числе награжденных юбилейной медалью «80 лет Новосибирской области»:

Почетные жители Куйбышевского района

Михаил Пугач,

Анатолий Гончаренко,

Михаил Суслов.

Ветераны труда

Надежда Вдовенко,

Серафим Белозерцев,

Светлана Рычкова.

Председатели Совета депутатов Куйбышевского района и города Куйбышева

Владимир Осипенко,

Елена Яблокова.

Медалью Законодательного Собрания Новосибирской области «Общественное признание» награждена Наталья Хрущева, шеф-редактор газеты «Аспект».

Игорь Яковлев также вручил Почетные грамоты и Благодарности губернатора Новосибирской области за заслуги в развитии местного самоуправления:

главам сельсоветов района,

руководителям структурных подразделений администрации района,

специалистам управлений и отделов,

депутатам районного Совета депутатов.

Праздничное мероприятие продолжилось выступлениями творческих коллективов района и города Куйбышева.

Помимо всего, министр провел совещание с главами сельсоветов района, встретился с представителями общественных организаций и силовых структур .



