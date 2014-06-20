Медали привезли юные физики из Барабинска
Фев08

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Медали привезли юные физики из Барабинска

Автор: | Опубликовано 8 февраля 2017 в 11:24
Рубрика: Поколение next | Просмотров: 117 | Комментариев нет

Серебряные и бронзовые медали завоевали барабинские ребята из школы №93. Они ездили в новосибирский Академгородок на Сибирский открытый турнир юных физиков. Соревнования проходили с 1 по 4 февраля.

Абсолютным победителем турнира стала команда СУНЦ НГУ. Барабинская команда «Кипящий лед-1» забрала диплом второй степени, команда «Кипящий лед-2» — диплом третьей степени.

В этом году  в СибТЮФе приняли участие 26 команд из Новосибирской области и других регионов. Впервые на мероприятие приехали команды из Улан-Удэ, городов Реж и Верхняя Пышма Свердловской области, города Мирный.

Вы помните свои школьные победы?

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