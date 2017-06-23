Медиков теперь защитит Уголовный кодекс

Защитят медиков Барабинска и Куйбышева. За нападение на медиков и блокирование машин «скорой» теперь последует уголовное наказание. Недавно Госдума рассмотрела и приняла в первом чтении два законопроекта, направленные на защиту медработников и пациентов.

Инициативу поддержали все фракции Госдумы. Административная ответственность устанавливается за факт воспрепятствования деятельности врача в виде штрафа до 5 тысяч рублей и ареста до 15 суток.

За отказ пропустить «скорую», если в результате медицинская помощь была оказана несвоевременно или не была оказана вовсе, нарушитель заплатит штраф в 30 тысяч рублей. Его также лишат водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Впервые вводится уголовная ответственность за создание препятствий в деятельности врача. Она связана с тем, что врач не смог оказать помощь, и наступили последствия для состояния здоровья пациента. В этом случае предусматривается штраф до 40 тысяч рублей.

В качестве альтернативы – обязательные работы на срок до 360 часов. Или исправительные работы до одного года. Возможен также арест сроком до четырех месяцев.

За воспрепятствование работе медиков, повлекшее смерть больного или тяжкий вред здоровью, депутаты предлагают направлять на принудительные работы или лишать свободы сроком до четырех лет. В обоих случаях виновный может быть также лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Еще предлагается повысить уголовную ответственность за угрозу убийством и за причинение вреда здоровью в отношении лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

Как вам кажется, нужно ли защищать медиков на законодательном уровне?

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