Медколледж и школа №3 победили в шорт-треке

Первенство города по шорт-треку среди учащейся молодежи и старшеклассников Барабинского района состоялось на стадионе «Локомотив». Мероприятие — в зачет годовой спартакиады 2016-17.

Участники — 30 юношей и девушек из 7 учреждений: МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ №47, ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж», БФ «Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А.Лунина», ЧОУ школа-интернат №18 ОАО «РЖД» г. Барабинск, МБОУ СОШ №3.

Командный зачет

Девушки:

I место – ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж»

II место — МКОУ СОШ № 47

III место – МБОУ СОШ № 3

Юноши:

I место – МБОУ СОШ № 3

II место – ЧОУ школа-интернат №18 ОАО «РЖД» г. Барабинск

III место – БФ НКТТ им. Н.А. Лунина

Личный зачет

Девушки:

I место – Корбылева Ольга

(ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж»)

II место – Конева Ксения (МКОУ СОШ № 2)

III место – Юрченко Дарья (МКОУ СОШ №47)

Юноши:

I место – Ваганов Владислав (МБОУ СОШ № 3)

II место – Музыченко Максим (МБОУ СОШ № 3)

III место – Вдовкин Вячеслав

(ЧОУ школа-интернат №18 ОАО «РЖД» г. Барабинск)

