Медколледж и школа №3 победили в шорт-треке
Фев09

Темы


Ещё по теме


Медколледж и школа №3 победили в шорт-треке

Автор: | Опубликовано 9 февраля 2017 в 17:25
Рубрика: Спорт | Просмотров: 42 | Комментариев нет

Первенство города по шорт-треку среди учащейся молодежи и старшеклассников Барабинского района состоялось на стадионе «Локомотив». Мероприятие — в зачет годовой спартакиады 2016-17.

Участники — 30 юношей и девушек из 7 учреждений: МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ №47, ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж», БФ «Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А.Лунина», ЧОУ школа-интернат №18 ОАО «РЖД» г. Барабинск, МБОУ СОШ №3.

Командный зачет
Девушки:
I место – ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж»
II место — МКОУ СОШ № 47
III место – МБОУ СОШ № 3

Юноши:
I место – МБОУ СОШ № 3
II место – ЧОУ школа-интернат №18 ОАО «РЖД» г. Барабинск
III место – БФ НКТТ им. Н.А. Лунина

Личный зачет
Девушки:
I место – Корбылева Ольга
(ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж»)
II место – Конева Ксения (МКОУ СОШ № 2)
III место – Юрченко Дарья (МКОУ СОШ №47)

Юноши:
I место – Ваганов Владислав (МБОУ СОШ № 3)
II место – Музыченко Максим (МБОУ СОШ № 3)
III место – Вдовкин Вячеслав
(ЧОУ школа-интернат №18 ОАО «РЖД» г. Барабинск)

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ