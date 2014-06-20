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Медколледж и школа №3 победили в шорт-треке
Первенство города по шорт-треку среди учащейся молодежи и старшеклассников Барабинского района состоялось на стадионе «Локомотив». Мероприятие — в зачет годовой спартакиады 2016-17.
Участники — 30 юношей и девушек из 7 учреждений: МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ №47, ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж», БФ «Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А.Лунина», ЧОУ школа-интернат №18 ОАО «РЖД» г. Барабинск, МБОУ СОШ №3.
Командный зачет
Девушки:
I место – ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж»
II место — МКОУ СОШ № 47
III место – МБОУ СОШ № 3
Юноши:
I место – МБОУ СОШ № 3
II место – ЧОУ школа-интернат №18 ОАО «РЖД» г. Барабинск
III место – БФ НКТТ им. Н.А. Лунина
Личный зачет
Девушки:
I место – Корбылева Ольга
(ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж»)
II место – Конева Ксения (МКОУ СОШ № 2)
III место – Юрченко Дарья (МКОУ СОШ №47)
Юноши:
I место – Ваганов Владислав (МБОУ СОШ № 3)
II место – Музыченко Максим (МБОУ СОШ № 3)
III место – Вдовкин Вячеслав
(ЧОУ школа-интернат №18 ОАО «РЖД» г. Барабинск)