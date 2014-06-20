Меньше половины штрафов оплатили барабинцы

Торговля в неустановленных местах — главное нарушение, которое разбирается на административной комиссии в Барабинске. Это наиболее выявляемый вид нарушения по итогам работы комиссии в 2016 году.

За 12 месяцев должностными лицами администрации города составлено 357 протоколов. В 2015 году — 322. Общее количество протоколов составлено за 2016 год — 357, за 2015 год — 560.

Владимир Лобанов,

секретарь административной комиссии:

Произошло снижение общего количества составленных протоколов. Причина в том, что 16 июня 2015 года в межмуниципальный отдел МВД России «Барабинский» поступило указание ГУ МВД России по Новосибирской области в части того, что подчиненные ГУ МВД до заключения соглашения не уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные законом НСО. На основании этого в административную комиссию перестали поступать протоколы из полиции. Также не поступали протоколы из ЛО МВД на станции «Барабинск», касающиеся торговли в неустановленных местах, а именно на перроне. Комиссией предпринимались все меры для возобновления составления протоколов сотрудниками полиции. Но соглашение до настоящего времени подписано не было.

Вынесено постановлений о назначении штрафа — 304, предупреждений — 53. Добровольно оплаченных штрафов внесено 152 тысячи 100 рублей. Это 30,8% от общей суммы штрафов.

За нарушение тишины и покоя в 2016 году привлекли 45 граждан. В 2015 году — 52. Составлено 34 протокола по проблемам мусора. В 2015 — 29. Провели 28 рейдов по выявлению непорядочных граждан, оставляющих отходы в неустановленных местах. Выявлено 15 граждан, на которых составлены протоколы.

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