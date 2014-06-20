Меня преследует фотография из прошлого

С тех пор, как со мной случилась эта необъяснимая история, прошло много лет. Уже нет ощущения того ужаса и страха, которое я испытала тогда, все со временем притупилось. Но мысли о том, что она все-таки каким-то образом произошла, не дают мне покоя.

Было это лет двадцать назад. Я, студентка третьего курса престижного исторического факультета пединститута, влюбилась в обыкновенного рабочего, вернее, в машиниста башенного крана. Влюбилась просто безумно.

Мы встречались с Андреем (так звали этого парня) каждый день. Бродили по городу, болтали ни о чем, смеялись, целовались. Казалось, весь мир существовал только для нас двоих. Все было замечательно!

Теперь-то я понимаю, что это был простой юношеский максимализм, но тогда все казалось по-другому. Казалось, что мы никогда не расстанемся, потому что не сможем и дня прожить друг без друга.

Однажды Андрей спросил меня, что я буду делать, если его вдруг не станет. Я удивилась его вопросу и ответила, что мы еще слишком молоды, чтобы думать об этом. Андрей как-то задумчиво посмотрел на меня и сказал: «А я не дам тебе забыть меня».

Потом мы вместе посмеялись над этим разговором, и Андрей предложил сфотографироваться «на память». Я не любительница фотографироваться, потому что всегда получаюсь на снимках ужасно, но в этот раз Андрей был настойчив.

Мы зашли в «фотоавтомат» и сфотографировались. На снимке у меня был приличный радостный вид, но все равно я брать его отказалась. Запихала фотографию в сумку Андрея.

А через два месяца Андрея не стало. Он выпал из кабины своего крана и разбился. Меня несколько раз вызывали для разговора в милицию, расспрашивали, выясняли.

Я что-то говорила, плакала, меня отправляли домой, потом опять вызывали и опять расспрашивали. Я ничего не понимала, все было как в тумане.

Потом наступил покой. Я часами плакала в своей комнате. Казалось, жизнь остановилась. Да и зачем нужна была жизнь, в которой не было Андрея?

Но молодость есть молодость. Примерно через полгода я стала входить в привычную колею. Подтянула образовавшиеся в последнее время «хвосты» в учебе, занялась спортом. На одном из соревнований познакомилась с Виталием. Мы стали встречаться.

Конечно, это была уже не та первая безоглядная любовь. Теперь я делала все осознанно, продумывая свои действия. Решение выйти за Виталия замуж приняла тоже вполне осознанно.

Выбирать свадебное платье мы пошли вместе с подругой. В магазине, примеряя наряды один за другим, я обратила внимание на клочок бумаги, торчащий из-за зеркала.

Вытащила бумагу и обомлела. Это была наша с Андреем фотография. Как она могла попасть в магазин свадебных нарядов? Я хорошо помнила, что ее унес в своей сумке Андрей.

Подруга, заглянувшая в примерочную на мой крик, затолкала фото обратно за зеркало и вывела меня из магазина. Платье мы с ней купили в другом месте.

Второй раз эту фотографию я увидела лет через пять. Мы с Виталием переехали к тому времени на юг. Жили у моря, в небольшом городке.

Как-то я шла со своей трехлетней дочерью из детского сада. Погода была хорошая, безветренная. Ярко светило солнце. Мы вышли на открытую площадку, где не было ни многоэтажек, ни деревьев.

«Мама, смотри, самолетик летит», — крикнула моя дочь. Я посмотрела вверх. Действительно, в воздухе, с высоты, падал какой-то предмет. Когда предмет приблизился, я поняла, что это обыкновенный лист бумаги.

Бумажный листок, покружив над нашими головами, плавно опустился на землю. Дочь быстро схватила его в руки. Это была та же фотография, где мы с Андреем, смеющиеся и счастливые, позировали в «фотоавтомате». «Положи ее на землю», — сказала я дочери. – «Это не наше. Пусть лежит здесь».

Девочка бросила фото на песок. Фотография перевернулась в воздухе, и я прочитала на ее обороте три слова: «Помни меня всегда».

Светлана Мещерякова

Какие необъяснимые истории из жизни ваших знакомых вы знаете?

Еще по теме:

Страшное существо живет в моем зеркале