Мерзнут дети в Веснянке

Многодетной семье из поселка Веснянка Куйбышевского района срочно требуется материальная помощь. В семье четверо малолетних детей — старшей 7 лет, младшей — полтора года. Нечем отапливать дом.

Сороквашины переехали к нам в Веснянку из Коченевского района в декабре прошлого года. Им предоставили жилье. Работы у нас нет. Живут на пособия на детей.

Ничем особенным они не выделяются. Почему мы сейчас обратили внимание не семью? Мама Роза попала в больницу, и дети остались с отцом.

Я не раз по-соседски побывала у них в доме. Чисто, есть еда, обогреватель работает. Но это не решает проблему отопления.

Дров нет, как и денег на их приобретение. Пока помогают соседи. Просить через органы соцзащиты — не меньше месяца уйдет, к тому же не прописаны Сороквашины в Куйбышевском районе.

Дети будут мерзнуть через три-четыре дня, когда кончится соседская помощь. Нужны 7 тысяч, чтобы купить полновесную машину дров у гжатского предпринимателя.

Кто-то скажет: родители безответственные… Вероятно, в этом доля истины есть. Но дети родителей не выбирают.

Карта Сбербанка для перечисления средств

№ 639002449082701485

Держатель карты Сороквашина Роза Маратовна

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