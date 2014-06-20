Местное землячество оценили куйбышевцы

Работа Куйбышевского землячества получила высокую оценку.

Итоги деятельности Куйбышевского землячества за 2016 год рассмотрели на отчетном заседании. На нём присутствовали представители власти, общественных организаций, почетные жители.

Владимир Осипенко,

председатель Совета депутатов Куйбышевского района:

Куйбышевское землячество является связующим звеном между старшим поколением и молодежью. За 15 лет существования Куйбышевского землячества налажено тесное взаимодействие районных властей и земляков, которое приносит свои плоды.

Владимир Хританков,

председатель Куйбышевского землячества:

На прошедшем заседании Ассоциации землячеств в городе Новосибирске министр региональной политики Игорем Яковлев отметил весомую роль Ассоциации в сфере патриотического воспитания молодежи и помощи ветеранам.

В течение 2016 года члены Куйбышевского землячества провели целый ряд мероприятий и встреч в Куйбышеве. Посетили Камский и Чумаковский сельсоветы, организовали экскурсионные поездки в город Новосибирск. Мы активно сотрудничали с образовательными учреждениями, проводили патриотические, культурно-массовые, спортивные мероприятия.