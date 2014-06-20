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Местное землячество оценили куйбышевцы
Работа Куйбышевского землячества получила высокую оценку.
Итоги деятельности Куйбышевского землячества за 2016 год рассмотрели на отчетном заседании. На нём присутствовали представители власти, общественных организаций, почетные жители.
Владимир Осипенко,
председатель Совета депутатов Куйбышевского района:
Куйбышевское землячество является связующим звеном между старшим поколением и молодежью. За 15 лет существования Куйбышевского землячества налажено тесное взаимодействие районных властей и земляков, которое приносит свои плоды.
Владимир Хританков,
председатель Куйбышевского землячества:
На прошедшем заседании Ассоциации землячеств в городе Новосибирске министр региональной политики Игорем Яковлев отметил весомую роль Ассоциации в сфере патриотического воспитания молодежи и помощи ветеранам.
В течение 2016 года члены Куйбышевского землячества провели целый ряд мероприятий и встреч в Куйбышеве. Посетили Камский и Чумаковский сельсоветы, организовали экскурсионные поездки в город Новосибирск. Мы активно сотрудничали с образовательными учреждениями, проводили патриотические, культурно-массовые, спортивные мероприятия.
Основными направления деятельности землячества по-прежнему являются:
- благотворительное спонсорство,
- увековечивание памяти заслуженных земляков,
- активное участие в общественной жизни района.
В ноябре прошла краеведческая встреча земляков, посвященная 80-летию Куйбышевского района и 15-летию Куйбышевского землячества. Там презентовали десятую книгу Ассоциации землячеств, посвященную Федору Горячеву, внесшему весомый вклад в развитие Новосибирской области.
Кроме этого, выпущена книга «Живая память». Значимым направлением является сотрудничество с образовательными организациями по комплектованию секций спортинвентарем и проведению спортивных соревнований. Так, в том числе, благодаря помощи Куйбышевского землячества, местный спортсмен принял участие в Чемпионате мира в Италии.
Лидия Воробчук,
заместитель председателя Куйбышевского землячества:
В 2017 году планируется продолжить активную работу по всем направлениям с привлечением молодого поколения для проведения мероприятий, приуроченных к 80-летию Новосибирской области и 295-летию города Куйбышева.