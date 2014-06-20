Местные СМИ приняли поздравления в Куйбышеве

Встреча представителей СМИ и куйбышевской власти традиционно состоялась в День российской печати. Сегодня, 13 января, заместитель главы администрации Куйбышевского района Олег Караваев и председатель Совета депутатов Владимир Осипенко встретились с руководителями и сотрудниками средств массовой информации. Виновникам праздника вручили благодарности главы района за профессиональную работу и плодотворное сотрудничество.

На встрече присутствовали: шеф-редактор газеты «Аспект» Наталья Хрущева, редактор газеты «Трудовая жизнь» Анатолий Смирнов, редактор газеты «Вести» Ольга Соловьева и директор телекомпании «Вояж ТВ» Станислав Никуличев.

Владимир Осипенко,

председатель Совета депутатов:

В Куйбышевском районе налажено тесное и плодотворное взаимодействие власти с местными СМИ. Благодаря куйбышевским печатным изданиям и телевидению выстраивается конструктивный диалог между органами местного самоуправления и гражданами.

Местные газеты, сайты и телевидение работают на высоком профессиональном уровне. Появляются все более интересные и объективные печатные и телевизионные материалы.

Средства массовой информации на протяжении долгого времени являются летописцами и хранителями истории Куйбышевского района. Возраст наших СМИ исчисляется десятками лет.

Так, прошедший 2016 год был насыщен юбилеями печатных изданий. 80-летие отметила газета «Трудовая жизнь», старейшее печатное издание и ровесница Куйбышевского района. Газеты «Аспект» и «Вести» в 2016 году отметили 20-летие. За годы работы все издания зарекомендовали себя надежными источниками достоверной и актуальной информации.