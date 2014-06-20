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Местные СМИ приняли поздравления в Куйбышеве
Встреча представителей СМИ и куйбышевской власти традиционно состоялась в День российской печати. Сегодня, 13 января, заместитель главы администрации Куйбышевского района Олег Караваев и председатель Совета депутатов Владимир Осипенко встретились с руководителями и сотрудниками средств массовой информации. Виновникам праздника вручили благодарности главы района за профессиональную работу и плодотворное сотрудничество.
На встрече присутствовали: шеф-редактор газеты «Аспект» Наталья Хрущева, редактор газеты «Трудовая жизнь» Анатолий Смирнов, редактор газеты «Вести» Ольга Соловьева и директор телекомпании «Вояж ТВ» Станислав Никуличев.
Владимир Осипенко,
председатель Совета депутатов:
В Куйбышевском районе налажено тесное и плодотворное взаимодействие власти с местными СМИ. Благодаря куйбышевским печатным изданиям и телевидению выстраивается конструктивный диалог между органами местного самоуправления и гражданами.
Местные газеты, сайты и телевидение работают на высоком профессиональном уровне. Появляются все более интересные и объективные печатные и телевизионные материалы.
Средства массовой информации на протяжении долгого времени являются летописцами и хранителями истории Куйбышевского района. Возраст наших СМИ исчисляется десятками лет.
Так, прошедший 2016 год был насыщен юбилеями печатных изданий. 80-летие отметила газета «Трудовая жизнь», старейшее печатное издание и ровесница Куйбышевского района. Газеты «Аспект» и «Вести» в 2016 году отметили 20-летие. За годы работы все издания зарекомендовали себя надежными источниками достоверной и актуальной информации.
В беседе, длившейся более часа, затронуты самые разные темы — от взаимоотношения средств массовой информации и власти до проблем и перспектив развития района. Как отметили на встрече сами редакторы, открытость органов местного самоуправления и готовность к сотрудничеству в разных направлениях по-прежнему является важнейшей составляющей работы СМИ.
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