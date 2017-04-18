Месячник по весенней уборке и субботники объявлены в Куйбышеве

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Месячник и 2 общегородских субботника по весенней уборке Куйбышева объявила администрация города.

Месячник пройдет с 20 апреля по 20 мая 2017 года. Общегородские субботники назначены на 28 апреля и на 05 мая 2017 года.

Руководители предприятий, учреждений, организаций города, независимо от форм собственности, должны будут провести весеннюю уборку закрепленных территорий:

  • уборку мусора и листвы,
  • вырезку сухостойных деревьев и кустарников,
  • ликвидацию несанкционированных свалок, образовавшихся в зимний период,
  • побелку деревьев и бордюров,
  • ремонт и покраску малых архитектурных форм,
  • организовать погрузку и вывоз мусора на городской полигон ТБО.

Управляющие компании, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья и другие балансодержатели жилищного фонда, а также ТОСы должны будут:

  • организовать работу по уборке дворовых и квартальных территорий,
  • привлечь жителей к уборке территорий жилищного фонда,
  • оповестить население о сроках проведения субботников,
  • выполнить очистку придомовых территорий с вывозом собранного мусора на полигон ТБО.

Приём мусора на полигон ТБО для организаций и жителей, очищающим территории города с 20 апреля по 20 мая 2017 года, будет проходить бесплатно. Не забывайте о недопустимости сжигания собранного мусора на территории города.

По информации администрации города Куйбышева.

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