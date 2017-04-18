Месячник по весенней уборке и субботники объявлены в Куйбышеве

Месячник и 2 общегородских субботника по весенней уборке Куйбышева объявила администрация города.
Месячник пройдет с 20 апреля по 20 мая 2017 года. Общегородские субботники назначены на 28 апреля и на 05 мая 2017 года.
Руководители предприятий, учреждений, организаций города, независимо от форм собственности, должны будут провести весеннюю уборку закрепленных территорий:
- уборку мусора и листвы,
- вырезку сухостойных деревьев и кустарников,
- ликвидацию несанкционированных свалок, образовавшихся в зимний период,
- побелку деревьев и бордюров,
- ремонт и покраску малых архитектурных форм,
- организовать погрузку и вывоз мусора на городской полигон ТБО.
Управляющие компании, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья и другие балансодержатели жилищного фонда, а также ТОСы должны будут:
- организовать работу по уборке дворовых и квартальных территорий,
- привлечь жителей к уборке территорий жилищного фонда,
- оповестить население о сроках проведения субботников,
- выполнить очистку придомовых территорий с вывозом собранного мусора на полигон ТБО.
Приём мусора на полигон ТБО для организаций и жителей, очищающим территории города с 20 апреля по 20 мая 2017 года, будет проходить бесплатно. Не забывайте о недопустимости сжигания собранного мусора на территории города.
По информации администрации города Куйбышева.