Месячник по весенней уборке и субботники объявлены в Куйбышеве

Месячник и 2 общегородских субботника по весенней уборке Куйбышева объявила администрация города.

Месячник пройдет с 20 апреля по 20 мая 2017 года. Общегородские субботники назначены на 28 апреля и на 05 мая 2017 года.

Руководители предприятий, учреждений, организаций города, независимо от форм собственности, должны будут провести весеннюю уборку закрепленных территорий:

уборку мусора и листвы,

вырезку сухостойных деревьев и кустарников,

ликвидацию несанкционированных свалок, образовавшихся в зимний период,

побелку деревьев и бордюров,

ремонт и покраску малых архитектурных форм,

организовать погрузку и вывоз мусора на городской полигон ТБО.

Управляющие компании, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья и другие балансодержатели жилищного фонда, а также ТОСы должны будут:

организовать работу по уборке дворовых и квартальных территорий,

привлечь жителей к уборке территорий жилищного фонда,

оповестить население о сроках проведения субботников,

выполнить очистку придомовых территорий с вывозом собранного мусора на полигон ТБО.

Приём мусора на полигон ТБО для организаций и жителей, очищающим территории города с 20 апреля по 20 мая 2017 года, будет проходить бесплатно. Не забывайте о недопустимости сжигания собранного мусора на территории города.

По информации администрации города Куйбышева.