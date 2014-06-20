Миллион на вечерние рейсы в Барабинск

Чтобы вернуть вечерние рейсы Куйбышев-Барабинск, требуется более 900 тысяч рублей. Напомним, с 5 декабря после 20.00 уехать на общественном транспорте из Куйбышева в Барабинск невозможно. Рейсов по этому маршруту теперь нет ни у одного перевозчика. Четыре последних рейса были отменены по причине убыточности.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области пока не готово решать вопрос о возврате вечерних рейсов по маршруту. По мнению областных чиновников, маршрут этот муниципальный, и заниматься им должна администрация Куйбышевского района. По расчетам ОАО «Каинсктранс», для возобновления рейсов предприятию необходима финансовая поддержка — свыше 900 тысяч в год.

Местная власть в ответ напоминает, что данный маршрут ранее существовал не один десяток лет в качестве междугородного, таковым он и должен остаться. Он проходит по территории двух районов и затрагивает интересы жителей каждого из них.

Валерий Конев,

начальник управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта:

Финансирование со стороны администрации Куйбышевского района будет не целевым использованием бюджетных средств. Кроме неправомерности этих вложений, нужно отметить, что в бюджете таких денег нет.

В данный момент обращение о возобновлении вечерних рейсов в адрес регионального правительства готовится Советом депутатов Куйбышевского района, о чем получено официальное одобрение депутатского корпуса.

Как вы добираетесь в Барабинск вечером?