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Многочисленные соревнования в Барабинске
В середине февраля барабинцы поучаствуют в IХ зимней спартакиаде трудовых коллективов, первенстве города по хоккею с шайбой и комплексных соревнованиях, посвященных 23 февраля.
Стадион «Локомотив»:
9 февраля в 15.00 — шорт-трек
Первенство города по хоккею с шайбой
14 февраля в 19.00 — Ветераны — Юность
16 февраля в 19.00 — Локомотив — Ветераны
IХ зимняя спартакиада трудовых коллективов города Барабинска
14 февраля в 15.00 — стрельба из пневматической винтовки
15 февраля в 15.00 — биатлон
16 февраля в 15.00 — лыжная эстафета
Улица Коммунистическая, 12а:
12 февраля в 10.00 — «Клуб любителей шахмат»
Комплексные соревнования, посвященные 23 февраля
МКОУ СОШ №92:
13-17 февраля в 19.00 — соревнования по волейболу среди мужских команд
СОК:
14, 16 февраля в 19.00 — соревнования по баскетболу среди мужских команд
19 февраля в 12.00 — соревнования по настольному теннису
13-17 февраля в 15.00 — первенство города по волейболу среди учащейся молодежи и старшеклассников города в зачет годовой спартакиады
Улица Коммунистическая, 12а:
19 февраля в 10.00 — соревнования по шахматам
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