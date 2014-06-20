Многочисленные соревнования в Барабинске

В середине февраля барабинцы поучаствуют в IХ зимней спартакиаде трудовых коллективов, первенстве города по хоккею с шайбой и комплексных соревнованиях, посвященных 23 февраля.

Стадион «Локомотив»:

9 февраля в 15.00 — шорт-трек

Первенство города по хоккею с шайбой

14 февраля в 19.00 — Ветераны — Юность

16 февраля в 19.00 — Локомотив — Ветераны

IХ зимняя спартакиада трудовых коллективов города Барабинска

14 февраля в 15.00 — стрельба из пневматической винтовки

15 февраля в 15.00 — биатлон

16 февраля в 15.00 — лыжная эстафета

Улица Коммунистическая, 12а:

12 февраля в 10.00 — «Клуб любителей шахмат»

Комплексные соревнования, посвященные 23 февраля

МКОУ СОШ №92:

13-17 февраля в 19.00 — соревнования по волейболу среди мужских команд

СОК:

14, 16 февраля в 19.00 — соревнования по баскетболу среди мужских команд

19 февраля в 12.00 — соревнования по настольному теннису

13-17 февраля в 15.00 — первенство города по волейболу среди учащейся молодежи и старшеклассников города в зачет годовой спартакиады

Улица Коммунистическая, 12а:

19 февраля в 10.00 — соревнования по шахматам

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