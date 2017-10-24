Многодетных и молодых отцов наградили в Куйбышеве

13 многодетным отцам Куйбышевского района вручен Почетный знак «За верность отцовскому долгу».
Праздничная программа, посвященная Дню Отца, состоялась сегодня, 24 октября, в Доме молодежи Куйбышевского района.
День отца в России не является официальным праздником. В Куйбышевском районе он отмечается 5-й раз подряд, с 2013 года. К этой дате в районе утвердили почетный знак «За верность отцовскому долгу». Кандидатом на награду может стать любой мужчина, воспитывающий троих и более детей. Вручение почетного знака предусматривает также единовременную выплату в размере 5000 рублей. Со времени утверждения почетного знака 66 достойных отцов Куйбышевского района удостоены этой награды.
Владимир Осипенко, председатель Совета депутатов Куйбышевского района:
В этот праздничный день выражаю слова искренней благодарности всем отцам нашего района за ежедневный труд на благо своей семьи. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и любви.
В числе награжденных почетным знаком «За верность отцовскому долгу» в этом году:
- Михаил Паршенко,
- Мурат Исламбеков,
- Александр Завьялов,
- Николай Носов,
- Владимир Заворин,
- Виктор Чешко,
- Александр Пузанов,
- Алексей Феденков,
- Николай Лушов,
- Руфет Руфуллаев,
- Владимир Останин,
- Владимир Рыбалко,
- Александр Бузениус.
Мужчинам вручили памятные подарки.
Людмила Борискина, председатель Совета женщин:
Этот праздник является прекрасной возможность отдать дань уважения всем папам за участие в воспитании детей, поддержку и терпение. Желаю папам, собравшимся в этом зале, крепкого здоровья и большого семейного счастья. Пусть ваши дети ценят вас, помогают вам во всем и растут достойными людьми.
С 2008 года в нашем районе также сложилась традиция чествовать молодых отцов, в семьях которых в канун районного праздника родились малыши. И 2017 год не стал исключением. Памятные подарки получили 3 молодых отца – Игорь Филиппов, Александр Митькин и Петр Никитин.
На протяжении всего праздничного мероприятия творческие коллективы района представляли гостям праздника яркие концертные номера.
One Comment
здравствуйте. наша семья в этом году родила третьего ребенка 23 января и о каком ордене нам не сообщили и не вручили очень обидно