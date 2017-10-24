Многодетных и молодых отцов наградили в Куйбышеве

13 многодетным отцам Куйбышевского района вручен Почетный знак «За верность отцовскому долгу».

Праздничная программа, посвященная Дню Отца, состоялась сегодня, 24 октября, в Доме молодежи Куйбышевского района.

День отца в России не является официальным праздником. В Куйбышевском районе он отмечается 5-й раз подряд, с 2013 года. К этой дате в районе утвердили почетный знак «За верность отцовскому долгу». Кандидатом на награду может стать любой мужчина, воспитывающий троих и более детей. Вручение почетного знака предусматривает также единовременную выплату в размере 5000 рублей. Со времени утверждения почетного знака 66 достойных отцов Куйбышевского района удостоены этой награды.

Владимир Осипенко, председатель Совета депутатов Куйбышевского района:

В этот праздничный день выражаю слова искренней благодарности всем отцам нашего района за ежедневный труд на благо своей семьи. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и любви.

В числе награжденных почетным знаком «За верность отцовскому долгу» в этом году:

Михаил Паршенко,

Мурат Исламбеков,

Александр Завьялов,

Николай Носов,

Владимир Заворин,

Виктор Чешко,

Александр Пузанов,

Алексей Феденков,

Николай Лушов,

Руфет Руфуллаев,

Владимир Останин,

Владимир Рыбалко,

Александр Бузениус.

Мужчинам вручили памятные подарки.

Людмила Борискина, председатель Совета женщин:

Этот праздник является прекрасной возможность отдать дань уважения всем папам за участие в воспитании детей, поддержку и терпение. Желаю папам, собравшимся в этом зале, крепкого здоровья и большого семейного счастья. Пусть ваши дети ценят вас, помогают вам во всем и растут достойными людьми.

С 2008 года в нашем районе также сложилась традиция чествовать молодых отцов, в семьях которых в канун районного праздника родились малыши. И 2017 год не стал исключением. Памятные подарки получили 3 молодых отца – Игорь Филиппов, Александр Митькин и Петр Никитин.

На протяжении всего праздничного мероприятия творческие коллективы района представляли гостям праздника яркие концертные номера.