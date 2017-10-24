Многодетных и молодых отцов наградили в Куйбышеве

Марина ГребенщиковаСемья Метки: , , , ,

13 многодетным отцам Куйбышевского района вручен Почетный знак «За верность отцовскому долгу».

Праздничная программа, посвященная Дню Отца, состоялась сегодня, 24 октября, в Доме молодежи Куйбышевского района.

День отца в России не является официальным праздником. В Куйбышевском районе он отмечается 5-й раз подряд, с 2013 года. К этой дате в районе утвердили почетный знак «За верность отцовскому долгу». Кандидатом на награду может стать любой мужчина, воспитывающий троих и более детей. Вручение почетного знака предусматривает также единовременную выплату в размере 5000 рублей. Со времени утверждения почетного знака 66 достойных отцов Куйбышевского района удостоены этой награды.

Владимир Осипенко, председатель Совета депутатов Куйбышевского района:

В этот праздничный день выражаю слова искренней благодарности всем отцам нашего района за ежедневный труд на благо своей семьи. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и любви.

В числе награжденных почетным знаком «За верность отцовскому долгу» в этом году:

  • Михаил Паршенко,
  • Мурат Исламбеков,
  • Александр Завьялов,
  • Николай Носов,
  • Владимир Заворин,
  • Виктор Чешко,
  • Александр Пузанов,
  • Алексей Феденков,
  • Николай Лушов,
  • Руфет Руфуллаев,
  • Владимир Останин,
  • Владимир Рыбалко,
  • Александр Бузениус.

Мужчинам вручили памятные подарки.

Людмила Борискина, председатель Совета женщин:

Этот праздник является прекрасной возможность отдать дань уважения всем папам за участие в воспитании детей, поддержку и терпение. Желаю папам, собравшимся в этом зале, крепкого здоровья и большого семейного счастья. Пусть ваши дети ценят вас, помогают вам во всем и растут достойными людьми.

С 2008 года в нашем районе также сложилась традиция чествовать молодых отцов, в семьях которых в канун районного праздника родились малыши. И 2017 год не стал исключением. Памятные подарки получили 3 молодых отца – Игорь Филиппов, Александр Митькин и Петр Никитин.

На протяжении всего праздничного мероприятия творческие коллективы района представляли гостям праздника яркие концертные номера.

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One Comment

  1. здравствуйте. наша семья в этом году родила третьего ребенка 23 января и о каком ордене нам не сообщили и не вручили очень обидно

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