«Молочная азбука» развивается в Барабинске

Ни для кого не секрет, что здоровый образ жизни невозможен без натуральных молочных продуктов. Как сделать кефир, пастеризованное молоко, сметану, ряженку и полезными, и вкусными, и привлекательными для потребителя?

Нужно подобрать высококачественное натуральное сырье, охладить его, быстро – чтобы не испортить при продолжительной транспортировке — доставить на перерабатывающий завод. Бережно, чтобы сохранились все полезные природные компоненты, в том числе витамины, микроэлементы и молочный белок, переработать с использованием современного технологического оборудования, чисто и герметично расфасовать в удобную упаковку и быстро доставить в магазины.

Благодаря этим простым и в тоже время очень ответственным, четко спланированным и организованным действиям сегодня молочный завод ООО «Молочная азбука» в Барабинске имеет стабильного потребителя как среди местных жителей, так и в Новосибирске.

Хорошая деловая и финансовая репутация, успешные результаты на маленьких объемах привлекают как покупателя, так и новых партнеров, и рождают дополнительный спрос, который позволил «Молочной азбуке» задуматься об объемах более крупных.

Поэтому сейчас вся команда ООО «Молочная азбука» трудится над реализацией нового проекта – реконструкцией предприятия с целью троекратного увеличения объема переработки молока-сырья — с 20 до 60 тонн/сутки. Закупается высокопроизводительное технологическое оборудование от лучших российских и зарубежных производителей, активно ведутся строительные работы по расширению производственных и складских площадей, пересматривается кадровый резерв – здоровый промышленный рост невозможен без создания дополнительных рабочих мест и привлечения квалифицированных специалистов, прежде всего, из числа местного населения.

И, конечно, растет потребность в качественном молоке-сырье от поставщиков Барабинского, Куйбышевского и других близлежащих районов, т. е. поставщиков с доступной, оперативной логистикой, которые станут надежными партнерами в достижении амбициозных задач и стабильных результатов совместной деятельности с ООО «Молочная азбука».

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