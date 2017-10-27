Молодежный антитеррор в Куйбышеве

Полиция встретилась с куйбышевскими студентами в здании Молодежного центра Куйбышевского района. Тема разговора — профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде.

Участники — более 40 студентов, преподаватели, представители молодежного центра.

Старший инспектор ПДН Светлана Добрынина уделила правовым основам борьбы с терроризмом и экстремизмом, раскрыла основные понятия, озвучила и разъяснила положения ряда статьей Административного (статьи 20.3, 20.29 13.15) и Уголовного (ст. 205, 207, 280, 282, 357) кодексов Российской Федерации по преступлениям и правонарушениям, связанным с террористической и экстремистской деятельностью, привела примеры правонарушений и преступлений, связанных с такого рода проявлениями, предупредила о необходимости быть осторожными в своих высказываниях, особенно на форумах в сети- Интернет, призвала к уважительному отношению к людям, в том числе другой национальности, иного вероисповедания, социального положения. Рассказала о профилактической работе, которую проводят сотрудники полиции и иных силовых структур, подробно остановились на алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов и лиц.