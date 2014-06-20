Молодые машинисты выпускаются в Барабинске
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Молодые машинисты выпускаются в Барабинске

Автор: | Опубликовано 19 января 2017 в 16:08
Рубрика: Поколение next | Просмотров: 134 | Комментариев нет

Молодые машинисты локомотива и не только выпускаются из барабинского филиала НКТТ имени Н.А.Лунина. Выпускной студенты отпразднуют 31 января.

Из 111 выпускников 26 человек оканчивают колледж с красным дипломом. На отлично заканчивают обучение 14 будущих машинистов локомотива. 85% всех молодых людей устроят работать на Западно-Сибирскую железную дорогу.

Выпускной

31 января в Центре культуры и досуга

Начало в 14:00

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