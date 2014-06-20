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Молодые машинисты выпускаются в Барабинске
Молодые машинисты локомотива и не только выпускаются из барабинского филиала НКТТ имени Н.А.Лунина. Выпускной студенты отпразднуют 31 января.
Из 111 выпускников 26 человек оканчивают колледж с красным дипломом. На отлично заканчивают обучение 14 будущих машинистов локомотива. 85% всех молодых людей устроят работать на Западно-Сибирскую железную дорогу.
Выпускной
31 января в Центре культуры и досуга
Начало в 14:00
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