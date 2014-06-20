Молоко проверяют без предупреждения в Барабинске

Без предупреждения теперь наведываются специалисты Роспотребнадзора в барабинские магазины. Они проверяют качество молока и молочной продукции как у местных предпринимателей, так и в сетевых супермаркетах.

Такое право им дает приказ Федеральной службы Роспотребнадзора от 29 марта 2016 №222 «О проведении внеплановых проверок качества реализуемого на потребительском рынке молока и молочной продукции».

С марта в Барабинске провели 15 проверок, каждая показала по 1-2 нарушения. Пробы молока на фальсификацию берут обязательно, также проверяют, например, сливочное масло на наличие растительного жира. Сверяют состав продукта с тем, что написал производитель на упаковке.

Встречались случаи, когда на продукте отсутствовала маркировка с указанием срока годности. Среди продуктов без информации о свежести встретился фасованный сыр. Нашли и такое нарушение, как хранение сухого молока при комнатной температуре.

На прилавках находили просроченную продукцию. Еще в магазинах нарушалось товарное соседство, когда есть риск заражения продуктов, например, сальмонеллезом, и температурный режим хранения товара.

В случае обнаружения фальсификата специалисты территориального отдела Роспотребнадзора выходят на производителя. Так и получилось в случае со сливочным маслом из Коченево производителя ООО «Альянс-Н». В составе продукта обнаружили растительные жиры, не указанные на упаковке. По итогам всех проверок, шесть административных дел направлено на рассмотрение в суд.

Станет ли меньше некачественной молочной продукции в магазинах с внеплановыми проверками?

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