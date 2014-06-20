Московская плюшка
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Московская плюшка

Автор: | Опубликовано 13 января 2017 в 22:44
Рубрика: Зарисовки | Просмотров: 100 | Комментариев нет

«А мы тут, знаете, всё плюшками балуемся…»

Из мульфильма «Карлсон вернулся»

 

Мое детство прошло рядом с мамой.   Вплоть до  моего поступления в пятый класс она занималась домом, семьей, детьми.  Думаю, польза от этого была великая — мама была мастерицей на все руки. Вместе с ней я училась  шить, вязать, готовить,  домохозяйствовать  и дружить с соседями.

Наше постоянное пребывание вместе не могло не сказаться на моем отношении к матери. Маму я очень  любила и  была к ней привязана, как нитка к иголке.

Так  вот… Я уже  закончила начальную школу и поступила в пятый класс, когда мама начала  работать продавцом в близлежащем хлебном магазине.

Для моих родителей  семья и дети были их главным смыслом жизни.  Работа должна быть в шаговой доступности, и никак иначе.  Дети не должны быть оставлены на целый день  без родительского внимания. Папа тоже работал в  десяти минутах ходьбы от дома. График работы у родителей не совпадал, обедать  и то родители приходили в разное время, но всегда домой.

Мама работала  сменами по пять дней  с утра до вечера, потом пять дней «отдыхала».  Пять  мучительных дней  я практически  не видела маму: она рано уходила на работу и заканчивала  поздно вечером.  Поначалу я  страдала и очень скучала по маме, по ее стряпне,  улыбке и теплым, заботливым рукам.  Мамы не хватало, как воздуха.

Только я открывала дверь ключом, взятым под небольшим ковриком,  грусть и слезы накрывали меня волной.  Я забивалась в какой-нибудь угол и ждала маму.  Вскоре приходила мама, мы наспех обедали тем, что приготовила с  утра сестра, я рассказывала о школьных делах, проблемах,  учебе,  и мама убегала на работу…

Оставшись одна, я убирала со стола, мыла посуду, как-то отвлекалась и садилась за уроки.  Самостоятельно готовила домашние задания, выполняла кое-какие поручения  по дому  и выходила «погулять».   Сначала мой путь лежал  на детскую площадку,  но проходило совсем немного времени, и ноги меня несли в сторону папиной  работы.

Я  чинно и важно заходила в его отдел кадров,  если папа был занят, терпеливо ждала, когда он меня заметит. Наконец, лицо папы  расплывалось в улыбке, он отвлекался от бумаг или печатной машинки,  беседовал со мной, шутил, давал  три копейки на газировку, и я —  счастливая —  убегала.

Ноги сами несли меня в мамин магазин.  Иногда туда было не попасть, потому что подойти к дверям не было никакой возможности. Выстраивалась огромная очередь за хлебом, были и такие времена.   Это меня огорчало. Другого входа в магазин не было.

Когда же двери были свободны,  я на всех парусах влетала  внутрь.  Чувствовала  себя в магазине  «своей»,  взрослой и очень этим гордилась.  Иногда мне разрешали взвешивать сухари, сахар или баранки. С превеликим удовольствием я  принималась складывать товар в бумажный пакет и  взвешивала его на больших весах   с точностью до грамма.

Людям нравилось, меня подбадривали и хвалили, чего я очень стеснялась  и краснела.  Наверное,  мамино доверие  было для меня важным: я чувствовала себя помощницей —  не просто пришла к маме, а пришла ПОМОГАТЬ…

Наградой за такую мою «работу» была МОСКОВСКАЯ ПЛЮШКА.  Лакированная, с блестящим загорелым верхом,  такая вся витая и посыпанная сахарным песком…. Ммм… Вкуснотища… Московскую плюшку в то время мало кто себе позволял покупать, стоила она дороговато —  22 копейки, а  килограммовая буханка ржаного хлеба — мы его называли «черным» —  стоила тринадцать  копеек.  Вот и вся бухгалтерия.

На весь микрорайон  на хлебозавод  заказывали всего один лоток. И  эту дорогущую плюшку мама покупала в награду за мой «труд». Любительница вкусно поесть,  я попадалась на эту удочку и сама искала, чем бы еще заняться. Подметала полы,  убирала пустые  хлебные лотки, резала оберточную бумагу. Иногда даже рассчитывала покупателей.

Город маленький, покупатели были сплошь знакомые.  Иногда задерживалась у мамы до самого окончания работы, мне нравился сам процесс  закрытия магазина и сдачи на «пульт» под охрану,  а еще радостнее  было возвращаться вместе с мамой   с  «работы»…

С тех пор минуло  почти пятьдесят лет…

Сегодня  в супермаркете увидела свежайшую  московскую плюшку,  внешне очень похожую на ту,  из далекого детства, вкус которой помню до сих пор.  Не удержалась, купила.

Дома налила стакан молока,  уселась в кресло в предвкушении удовольствия. Посмаковала, запила молоком, но, увы и ах,  не почувствовала ни того  слегка ванильного запаха, ни запомнившегося  вкуса…   Рецепты теста,  что ли, изменились?

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