Может, это и есть судьба?

«Почему чем старше становишься, тем чаще и чаще щемит сердце и замирает душа от воспоминаний?! Почему память рисует милые черты родителей, но при этом становится грустно? Может, от того, что сократилась дистанция в возрасте, и родительские чаяния и переживания о детях стали теперь ей более понятными?

Почему ей кажется, что их поколение было лучше, отзывчивее, внимательнее, сердобольнее и ответственнее? Может название этому старость? А может, зависть? А может, это ее плач по прошедшей молодости, по несбывшимся надеждам и мечтам?

Может, не все получилось в жизни, как хотелось? Может, она не туда и не к тому стремились? Может, дата предстоящего юбилея подвигает ее к некому подведению жизненных итогов? А может, самое главное в жизни — научиться принимать СЕБЯ, и тогда станет проще жить, мечтать, творить, любить?

А может, там, на небесах, уже все предначертано, и она исполняет чей-то продуманный план? Может, это Ангел-хранитель рисует пунктиром ее путь? А может, это СУДЬБА, и от сложившихся обстоятельств никуда не деться?», — от роившихся в голове мыслей Галя вышла в сад, побродила среди своих любимых цветов, попробовала рыхлить и полоть… Она отвлекала себя огородной работой, но сегодня память не слушалась ее…

1972 год… Завершены выпускные экзамены, получен аттестат зрелости, отшумел выпускной бал… Выпускной бал — это громко сказано. В год их выпуска в школе шел капитальный ремонт, и выпускного вечера не было.

Она уже не помнила, где и как были вручены аттестаты и прошла торжественная часть… Зато хорошо помнила продолжение выпускного вечера, которое состоялось в квартире ее подруги. Все вместе накрыли стол и отметили окончание школы. В памяти не осталось ощущения праздника… Остались воспоминания небольших приключений, которые завершились с рассветом следующего дня…

Всё. Всё ясное, понятное, до боли знакомое закончилось… Впереди — неизвестность и большая мечта о счастливой жизни.

Оценив возможности, Галя хотела поступить в техникум легкой промышленности, стать скорняком и работать на меховом производстве. Казалось, что это хорошая творческая профессия, ей нравилось шить и придумывать фасоны женской одежды.

Однако родители рассудили иначе: хорошо училась, что же уж так сразу в техникум, попробуй в институт. Перечить родителям она не стала, да и соседка напугала тем, что меховое производство очень вредное — мельчайшие частички меха, разлетаясь в воздухе, попадают в легкие — не враг же я сама себе…

Готовилась к вступительным экзаменам, немного волновалась… В столицу республики собрались лететь с подругами- одноклассницами вместе. Галя — в строительный институт, Света — на журфак в университет, Альфия — в техникум… В последний момент, прямо в аэропорту, Альфия меняет билет и улетает в другой город поступать в культпросветучилище…

В институт на очное обучение Галя не поступила, неудачно сдала экзамен по математике, вот баллов и не хватило. Училась на вечернем в своем городе и только через три года стала настоящей студенткой-очницей строительного института.

Специальность нравилась, училась с удовольствием, легко, без хвостов и проблем. Отлично закончила пятый курс. Как одна из лучших студенток имела привилегию при распределении. Выбрала горьковский филиал «ГипродорНИИ». Где еще работать девчонкам, как не в проектном институте?

Все складывалось отлично. Впереди маячили полтора месяца отдыха. Распрощавшись с однокурсниками, Галя вернулась домой, наслаждалась бездельем и томилась ожиданием и неизвестностью.

Но Судьба решила внести свои коррективы: неожиданно приходит письмо из «ГипродорНИИ» о том, что ей надлежит выехать на работу в Башкирский комплексный отдел. Такого подвоха не ожидал никто… Сколько было слез и рыданий…

Стерлитамак уж никак нельзя сравнить с Горьким! О том, чтобы не ехать к месту назначения, Галя даже не думала. Всю в слезах родители посадили дочь в поезд, и СУДЬБА понесла ее к новым «берегам».

Одна… Незнакомый город… Незнакомые люди… Так тревожно и неспокойно бывало только перед сложными экзаменами… Как оказалось, всё не зря! Так угодно было СУДЬБЕ!

Теперь, по прошествии лет, Галя знала, что Бог ведал, что творил! Именно в Стерлитамаке она получила настоящую специальность, которой впоследствии посвятила большую часть жизни. Галя стала проектировщиком мостовых сооружений. Профессия интересная, сложная и разносторонняя.

На своем пути встретила массу хороших специалистов, которые делились знаниями, опытом и нюансами этой работы. Проработав всего два года, научилась не только проектировать, прикоснулась к работе изыскателя и даже сама вела пикетажный журнал — один из самых интересных и сложных моментов в изыскательской работе, научилась «накалывать» съемки, читать секретные карты местности. Любое дело она выполняла с удовольствием, всё было интересно…

Прошло много лет, а Галя всегда вспоминала начало своего трудового пути с благодарностью и легкой грустью. Иногда задумывалась о том, каких высот она могла бы достичь, если бы не вышла замуж и не уехала? Стала бы она первоклассным специалистом или нет?

Галя уже давно не сомневалась ни в чем, наверняка она «летала» бы гораздо выше, потому что любила свою профессию, с большим интересом и усердием изучала тонкости проектирования… К тому же специалистов ее профиля в Башкирии было маловато…

Только жизнь не перепишешь набело. В Уфе Галя почти 20 лет проработала по той же специальности, гордилась тем, что во многих районах республики построены мосты по ее проектам. Для проектировщика важно, чтобы проект не лежал на полке, а воплотился в жизнь.

К тому же она отлично реализовалась в семье. У Гали замечательные дети и муж. А разве может быть что-то важнее этого? И это тоже СУДЬБА, которой она благодарна!

Какая-то незримая рука вела ее по жизни, оберегая от больших потрясений и горя: Галя вышла замуж за человека, который любил ее. А всех ребят, в которых в разное время влюблялась она, уже давно нет в живых… Выходит, и здесь ее берегла СУДЬБА….

…Галя сидела в своем любимом кресле на веранде дома и смотрела на увядающий сад. «Скоро осень… Жизнь промелькнула, как один весенне-летний сезон, что еще приберегла для меня Судьба?» — размышляла она, кутаясь в плед и попивая душистый чай.

Она верила в неотвратимость событий и точно знала — не бывает в жизни случайностей. Юбилей? Ну и что… Итоги она подведет у последней черты, которую очертит тоже СУДЬБА…

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