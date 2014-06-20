Темы
Ещё по теме
Мусорные баки переполнены в Куйбышеве
Жители квартала 14 города Куйбышева недовольны тем, что мусорные баки напротив дома №4 постоянно переполнены. Да и на самой контейнерной площадке и даже за ее пределами периодически возникают кучи мусора. Выглядит все это не эстетично. А в жаркие дни сопровождается еще и очень неприятным запахом.
Обращают внимание на переполненные контейнеры и прохожие. Напротив площадки с одной стороны находится баня, с другой — продуктовый магазин. Поэтому множество людей проходят мимо мусорных баков. И видят они почти всегда одну и ту же картину — груды мусора.
Эта контейнерная площадка расположена не в закутке между домами, а на обочине дороги. Поэтому жителям частного сектора очень удобно привозить мусор сюда, а не на полигон по утилизации бытовых отходов за город. К тому же там надо платить, а сюда можно выгрузить отходы, в том числе крупногабаритные — мешки, коробки, сломанную мебель, бесплатно. А оплатят их вывоз жильцы 14 квартала.
Захламленный вид контейнерной площадке придают и коробки, которые время от времени складирует сюда продуктовый магазин. По словам старшей по дому №2 квартала 14 Галины Вохрамеевой, он делает это на законном основании. Заключен договор на вывоз ТБО. Но все же площадка предназначена для того, чтобы мусор складывался в баки, а не рядом с ними.
Егор Тимофеев,
директор МУП «Спецавтохозяйство»:
Мусор с этой контейнерной площадки мы вывозим два раза в день, по графику. К тому же делаем еще два дополнительных вывоза, которые нам не оплачиваются. Итого, в день выходит четыре раза. На данный момент все баки очищены.
Жительница дома №4 Зинаида, окна квартиры которой выходят на площадку, подтверждает, что мусоровоз приезжает два раза в день. По словам пенсионерки, он очень шумит, поэтому она знает, что баки чистят. Первый раз — утром, примерно часов в шесть. И вечером — около пяти. Но мусор накапливается быстрее.
Получается, что жители 14 квартала оплачивают услугу, которую исправно оказывает предприятие по вывозу ТБО. Однако проблема замусоренной контейнерной площадки и переполненных баков не решается. Неравнодушным жителям 14 квартала, активистам ТОСа «Надежда» стоит попытаться сдвинуть ее с места самим.
Например, зафиксировать факты сброса сюда мусора «со стороны». Можно в течение двух-трех часов между приездом мусоровоза подежурить возле контейнерной площадки с фотоаппаратом. Не вступая в переговоры с нарушителями, сфотографировать номера машин, на которых привозят мусор. Людей, которые выкидывают сюда негабаритные отходы. Груды коробок, сложенных мимо мусорных баков.
Эти доказательства можно предъявить участковому, сотрудникам отдела благоустройства администрации города, МУП «Спецавтохозяйство». Для разбирательства и принятия мер. Возможно, уже просто дежурство инициативных жителей снизит поток бесплатных пользователей площадкой.
Проблема беспокоит в первую очередь жителей 14 квартала. И значит, найти ее решение — в интересах и силах самих жителей. Стоит подключить и руководство ТСЖ «Надежда».
Допустимые виды отходов для мусорных контейнеров:
• Пищевые отходы (кроме жидких)
• Упаковочные материалы (стекло, бумага, картон, полимеры и пластмассы).
• Текстиль
• Дерево
• Кожа
• Резина (кроме автопокрышек)
• Уличный смет (песок, уличный мусор, бумага, сигареты и т. п.)
Недопустимые виды отходов:
• Строительные — камни, цемент, гипс, штукатурка, кровельная черепица, плитка облицовочная и тротуарная, сСтроительное дерево, радиаторы батарей отопления и канализационные трубы, сантехника
• Крупногабаритные — все отходы, размеры которых превышают 50 см х 50 см, вес цельного куска более 50 кг, размещение которых невозможно в контейнеры для ТБО
• Останки животных, отходы жизнедеятельности животных.
• Медицинские и фармацевтические
• Жидкие
• Масла и жиры
• Узлы и агрегаты машин (крупные металлически блоки), бытовые машин (холодильники, газовые и электрические плиты, стиральные машины и т. п.)
• Токсичные отходы
• Отходы, загрязненные машинным маслом
• Заполненные емкости
Как вы предложите жителям решить вопрос с постоянным замусориванием контейнерной площадки?
В 15 квартале, за 4 домом аналогичная проблема
«А воз и ныне там»!
Редакция,вернись к проблеме и сообщи читателям о переменах,если таковые имеются.
Да да, 4 раза в день…. 4 раза в месяц видимо хотели написать. Живу в 14кв. никогда не видел что-бы машина приезжала 4 раза в день. А к Егору Тимофееву есть просьба одна….. НЕ НАДО ТАК НАГЛО ВРАТЬ!!!!!
«Спецавтохозяйство»,судя по ответу из администрации, РЕГУЛЯРНО моет баки! И правда, что не сделаешь перед приездом проверяющих, и баки опорожнишь, и КП подметёшь, не дай Бог, «чиновничьи очи узрят помойку» там, где ей не место!
Предложение дежурить жителям дома-не законно! Контейнерная площадка принадлежит городскому хозяйству,значит дежурить должны специалисты администрации с полицией, для того чтобы выписать штраф тем у кого нет договора на вывоз и захоронение ТБО.Архитектор видать двоечником был, что спроектировал площадку в зоне пешеходной и автомобильной коммуникациях и напротив окон частного дома.Подвоз мусора частными машинами,другой день,составляет три десятка.Хочу заступиться за руководство организации занимающейся вывозом мусора,действительно, бывают дни что и 4 раза опорожняют контейнера,рабочие при этом без спец.одежды и перчаток. ПОЗОР!!! На лишний рейс бензин находим,а договора на вывоз мусора с частным сектором заключить ПРИНУДИТЕЛЬНО, нет полномочий-местная власть не дала!
Такое равнодушие, со стороны городской администрации,в решении данной проблемы, заслуживает Книги рекордов Гиннеса!
У городской власти проблем нет! В ответе на обращение по поводу переноса КП на прежнее место, это левее(если стоишь лицом к КП)на 20 метров,нет оснований,так как то, что дом Н.Т.стоит хоть и по нормам СанПина на 20 м от КП,но на метр ниже уровня дороги и КП, их не волнует- не у них же под окнами!!!
РОСПОТРЕБНАДЗОР,куда обратился с просьбой о перемещении или ликвидации контейнерной площадки,ответил тем,что ВСЁ по СанПину,от КП до моего дома 20 метров. А то что мои дети,а теперь и внуки ПРИГОВОРЕНЫ СанПином жить с видом на помойку, это РОСПОТРЕБНАДЗОР не волнует, они стоят не на стражи благополучия ЧЕЛОВЕКА,а на стражи благополучия чиновников.
Николай ,я ВАМ сочувствую, но меня удивляет одно-равнодушие людей которые носят и возят мусор на эту контейнерную площадку! Никакого сочувствия к вашей проблеме, ни одного звонка в администрацию ,с просьбой перенести КП от окон частного дома! Это же пытка слушать грохот опорожняемых баков при работающем двигатели 3 раза в день и и каждодневный вид из окна на помойку, ни один день,а десяток лет!
В «Трудовой Жизни» статья по этому поводу-«Приговорённый СанПином»,что значит когда в стране где всё для людей, но не для ЧЕЛОВЕКА. Нормы СанПина оказались первичны, а Конституция РФ, гарантирующая проживание человека в благоприятной среде-вторична! По Конституции эта КП априори неуместна!
Действия мэра? Пока бездействие!
Вся надежда на Петровну, её настрой на лучшее, поможет в решении этой проблемы!
Не стройте иллюзиЙ,не будет разочарований! Где и когда Вы видели положительную реакцию местной власти на обращение населения? Вот когда ЕЙ что-то надо, то КВАРТАЛЬНЫЙ и обращение, НУЖНОЕ, подготовит и подписи соберёт!
Некто, на КАИНСКА НЕТ, уверяет что данная КП в настоящее время ухоженная. То ли казачок засланный?
Последнюю неделю начался обратный отсчёт от УЖОЖЕННОСТИ к ПОМОЙНОСТИ. Данная КП расположена на самом деле не на месте( такое соседство врагу не пожелаешь). Надо взять и опубликовать мнение городского архитектора и руководства ЖЭО администрации, что же ОНИ думают об этом свинарнике ? Пусть горожане убедятся в их компетентности не только трактовать нормы СанПина ,но и Конституцию РФ.
Видать с видом на помойку и дальше жить придётся,так как ничего для её переноса ,от окон моего дома, не намечается!Забота местной власти о создании благоприятной среде проживания,не про нашу семью.
Если после обращения к чиновникам ВАМ лучше не стало жить, то этот чиновник должен быть уволен, тогда ВСЕМ будет лучше жить!
Для этого надо знать фамилии чиновников
Представитель Роспотребнадзора -Мотовилова, перепутала функцию защиты прав потребителя и благополучия ЧЕЛОВЕКА на защиту прав ЧИНОВНИКА и вообще она считать до 5-ти только умеет. На момент проверки КП там находилось восемь мусорных баков,чтоявляется нарушением норм СанПина(не более пяти)она же, в отписке, указывает пять. Из городской администрации это всем знакомый Бирюков-нет возможности перенести КП, равнозначно-как отправить в космос.
Если чиновник не может решить проблему ,он должен быть уволен!!!
С 2017 года коммунальные службы обяжут россиян платить за вывоз мусора. Вот как!
За вывоз мусора мы платим и сейчас, и раньше всегда платили. Что в государстве бесплатно? Просто сейчас эта услуга является жилищной, а с 2017 года будет считаться коммунальной. Для людей никакой разницы в оплате не будет. Это принципиально для тех, кто занимается вывозом мусора.
У владельцев мусоровозов быстрей карманы набиваться будут?
Какая бы помойка УХОЖЕННОЙ не была,она остаётся помойкой.Если чиновники её перенести не желают,так отверните её загородкой от окон частного дома,а поверните к окнам 4 дома,14 квартала,мусор-то их.