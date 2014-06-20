Мусорные баки переполнены в Куйбышеве

Жители квартала 14 города Куйбышева недовольны тем, что мусорные баки напротив дома №4 постоянно переполнены. Да и на самой контейнерной площадке и даже за ее пределами периодически возникают кучи мусора. Выглядит все это не эстетично. А в жаркие дни сопровождается еще и очень неприятным запахом.

Обращают внимание на переполненные контейнеры и прохожие. Напротив площадки с одной стороны находится баня, с другой — продуктовый магазин. Поэтому множество людей проходят мимо мусорных баков. И видят они почти всегда одну и ту же картину — груды мусора.

Эта контейнерная площадка расположена не в закутке между домами, а на обочине дороги. Поэтому жителям частного сектора очень удобно привозить мусор сюда, а не на полигон по утилизации бытовых отходов за город. К тому же там надо платить, а сюда можно выгрузить отходы, в том числе крупногабаритные — мешки, коробки, сломанную мебель, бесплатно. А оплатят их вывоз жильцы 14 квартала.

Захламленный вид контейнерной площадке придают и коробки, которые время от времени складирует сюда продуктовый магазин. По словам старшей по дому №2 квартала 14 Галины Вохрамеевой, он делает это на законном основании. Заключен договор на вывоз ТБО. Но все же площадка предназначена для того, чтобы мусор складывался в баки, а не рядом с ними.

Егор Тимофеев,

директор МУП «Спецавтохозяйство»:

Мусор с этой контейнерной площадки мы вывозим два раза в день, по графику. К тому же делаем еще два дополнительных вывоза, которые нам не оплачиваются. Итого, в день выходит четыре раза. На данный момент все баки очищены.

Жительница дома №4 Зинаида, окна квартиры которой выходят на площадку, подтверждает, что мусоровоз приезжает два раза в день. По словам пенсионерки, он очень шумит, поэтому она знает, что баки чистят. Первый раз — утром, примерно часов в шесть. И вечером — около пяти. Но мусор накапливается быстрее.

Получается, что жители 14 квартала оплачивают услугу, которую исправно оказывает предприятие по вывозу ТБО. Однако проблема замусоренной контейнерной площадки и переполненных баков не решается. Неравнодушным жителям 14 квартала, активистам ТОСа «Надежда» стоит попытаться сдвинуть ее с места самим.

Например, зафиксировать факты сброса сюда мусора «со стороны». Можно в течение двух-трех часов между приездом мусоровоза подежурить возле контейнерной площадки с фотоаппаратом. Не вступая в переговоры с нарушителями, сфотографировать номера машин, на которых привозят мусор. Людей, которые выкидывают сюда негабаритные отходы. Груды коробок, сложенных мимо мусорных баков.

Эти доказательства можно предъявить участковому, сотрудникам отдела благоустройства администрации города, МУП «Спецавтохозяйство». Для разбирательства и принятия мер. Возможно, уже просто дежурство инициативных жителей снизит поток бесплатных пользователей площадкой.

Проблема беспокоит в первую очередь жителей 14 квартала. И значит, найти ее решение — в интересах и силах самих жителей. Стоит подключить и руководство ТСЖ «Надежда».

Допустимые виды отходов для мусорных контейнеров:

• Пищевые отходы (кроме жидких)

• Упаковочные материалы (стекло, бумага, картон, полимеры и пластмассы).

• Текстиль

• Дерево

• Кожа

• Резина (кроме автопокрышек)

• Уличный смет (песок, уличный мусор, бумага, сигареты и т. п.) Недопустимые виды отходов:

• Строительные — камни, цемент, гипс, штукатурка, кровельная черепица, плитка облицовочная и тротуарная, сСтроительное дерево, радиаторы батарей отопления и канализационные трубы, сантехника

• Крупногабаритные — все отходы, размеры которых превышают 50 см х 50 см, вес цельного куска более 50 кг, размещение которых невозможно в контейнеры для ТБО

• Останки животных, отходы жизнедеятельности животных.

• Медицинские и фармацевтические

• Жидкие

• Масла и жиры

• Узлы и агрегаты машин (крупные металлически блоки), бытовые машин (холодильники, газовые и электрические плиты, стиральные машины и т. п.)

• Токсичные отходы

• Отходы, загрязненные машинным маслом

• Заполненные емкости

Как вы предложите жителям решить вопрос с постоянным замусориванием контейнерной площадки?