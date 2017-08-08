Мусорный передел в Куйбышеве

Семь контейнерных площадок для сбора мусора переданы частной иногородней компании – ООО «Комфорт». Ранее эти площадки обслуживало муниципальное предприятие – МУП «Спецавтохозяйство».

ООО «Комфорт» на рынке Куйбышева — уже четыре года. Все это время компания обслуживала частный сектор. С июня сфера деятельности организации распространилась на многоквартирные дома. Компании были отданы 35 домов в квартале 10, микрорайоне Южном, на улицах Плановой и Светлой.

В ООО «Комфорт» уточнили: «Спецавтохозяйство» не справляется ваше. Мы через администрацию города предложили свои услуги, нам дали добро. Думаем, что можем обслуживать больше домов. Предварительное согласие на это получено».

Мусор вывозится два раза в день на куйбышевский полигон ТБО. Гаражи компании и транспорт находятся в Барабиннске. Водители мусоровозов – также жители соседнего города. Есть у компании и дворник, который убирает мусорные площадки.

Тариф такой же, как в муниципальном предприятии. Деньги пока собирает МУП «Спецавтохозяйство». Идет перезаключение договоров с управляющими организациями.

В администрации города считают, что частникам лучше удается работать с управляющими компаниями. Не копятся долги, как это было с муниципальным предприятием. Есть наработанный механизм влияния на потребителя.

Сегодня Новосибирская область, как и все субъекты РФ, стоит на пороге внедрения в стране так называемой «мусорной» реформы. В мае губернатор Владимир Городецкий утвердил серию документов, регламентирующих оборот коммунальных отходов.

Установлены правила порядка сбора твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельного сбора, условия проведения торгов на сбор и транспортировку ТКО, а также правила осуществления деятельности регионального оператора по обращению с ТКО на территории области.

Реформа обращения с отходами в регионе предполагает создание схемы, которую станет реализовывать региональный оператор. Его деятельность будет направлена на формирование единой системы, включающей в себя оказание услуги от места сбора отходов до их переработки.

Вам все равно, кому уходят ваши деньги за сбор и вывоз мусора? Еще по теме:

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