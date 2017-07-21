Мусору дали отсрочку в Барабинске

Пять лет Барабинск ничего не может сделать с утилизацией мусора. Барабинская власть не проявляет большой активности в решении этого вопроса.

То место, где мусор складируется, является несанкционированной свалкой. Ее функционирование запретили еще в 2014-м году.

Напомним, что барабинцы уже много лет страдают от дыма горящего мусора на этой свалке. Особенно сильно его ощущают жители улиц Перевозникова и Газовиков. Мучаются и люди с других улиц.

Часть их находятся на округе депутата Артема Нестреляй. Он давно занимается этой проблемой и считает, что районная администрация бездействует в этом вопросе. Хотя полигоном ТБО еще в 2012-м году безрезультатно занималась городская администрация.

Недавно Артем Нестреляй получил уведомления от Генпрокуратуры и администрации президента РФ по поводу своих обращений в вопросе утилизации мусора. Ему сообщили, что начались проверки.

Артем Нестреляй,

депутат горсовета:

Я обратился в Генпрокуратуру и к президенту РФ, в связи с тем, что администрация Барабинского района бездействует в вопросе утилизации и переработки мусора. Несанкционированная свалка находится на территории города. Систематическое возгорание мусора создает угрозу пожаров, а от зловонного задымления страдает 30 000-тысячное население города, особенно его северная часть.

Когда-то мусором занимался город

История полигона такова. Изначально вопросами строительства занималась администрация города Барабинска. Участок для его размещения располагался на подведомственной ей территории. В 2012-м город планировал сделать инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания и заказать проект полигона.

В том же году должны были приступить к строительству полигона. Предусмотрели в бюджете деньги в размере четырех миллионов 210 тысяч рублей из областного и местного бюджетов. Но работы так и не начали.

Отсутствовала проектно-сметная документация. Ее разработку перенесли — на 2013-15 годы. В 2013 году администрация города размещала на сайте госзакупок аукцион на проектирование специализированного полигона. Чем все это закончилось, в городской администрации ответили неконкретно.

Максим Овсянников,

глава города Барабинска:

Средства на строительство полигона ТБО не выделялись. Причиной стало отсутствие проектно-сметной документации. Документы были разработаны частично, в объеме лимитов финансирования.

Помимо этого, на территории области до 2016 года действовала программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления». Как ответили городские чиновники, в Барабинске она не реализовывалась. Почему — неизвестно.

Свалку так и не убрали

В период, когда мусором занималась городская администрация, в 900 метрах от жилых домов работала большая городская свалка. Дым от горения мусора накрывал северную часть Барабинска. Жители пожаловались президенту. В 2014 году региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды предписал городу свалку ликвидировать.

Городская служба благоустройства на время запретила туда въезд. Часть мусора сожгли, часть — закопали. Но большая масса отходов осталась на прежнем месте. Свалка продолжила работать — но уже нелегально.

Полномочия передали району

В 2015-м году в барабинский районный суд обратился новосибирский межрайонный природоохранный прокурор, что на территории города действует незаконная свалка. Загрязняются атмосферный воздух, почва, поверхностные и подземные водные источники, есть угроза возникновения инфекционных и иных заболеваний, причинения вреда жизни и здоровью жителей.

В этот раз организовать утилизацию ТБО обязали районную администрацию. Установили сроки — до 31 декабря 2015-го. Район в них не уложился. Суд ему дал отсрочку в решении проблемы с утилизацией мусора.

Теперь организовать утилизацию ТБО администрация Барабинского района должна до 31 декабря 2017 года. Однако с 1 января 2016 года вступили в силу изменения в федеральном законодательстве. Полномочия по организации утилизации мусора перешли к региональному оператору ТКО, а район просто принимать в ней участие.

Администрации района нужно оформить земельный участок под полигон, в первую очередь, получив санитарно-эпидемиологическое заключение. Далее перевести участок из одной категории в другую — из зоны жилой застройки в промышленную. Также нужно заново подготовить проектно-сметную документацию.

Как уточнили специалисты районной администрации, межрайонный полигон твердых коммунальных отходов будет располагаться в северной части Барабинска. Там, как известно, и находится несанкционированная городская свалка, которую так и не ликвидировали.

Евгений Бессонов,

глава Барабинского района:

Органы местного самоуправления оказывают только содействие в выборе земельных участков под объекты сбора и накопления, хранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО. Окончательный выбор места строительства объектов остается за региональным оператором по обращению с отходами.

Чтобы району начать работать с этим земельным участком, нужно вывести его за границы города. Изменить границы Барабинска предложил район городу. Последний, в свою очередь, обратился в район с просьбой о выделении субсидии на изменение границы города. А именно, на внесение изменений в Генеральный план города и Правила землепользования и застройки.

Оказание субсидии администрацией Барабинского района согласовано. Участок под полигон из земель населенных пунктов в категорию промышленности проведут после изменения администрацией города границ населенного пункта.

Разработчиков проектно-сметной документации на строительство объектов по работе с мусором будет искать региональный оператор по обращению с отходами.

Что же все-таки построят

В северной части Барабинска появится межрайонный полигон твердых коммунальных отходов. Прогнозная стоимость строительства — 128 миллионов 594 тысячи рублей. Стоимость затрат на строительство мусоросортировочной линии, располагающейся на полигоне, — 37 миллионов 913 тысяч рублей.

Ориентировочная площадь участка под полигон — 25 гектаров. Из них участок площадью 59 520 квадратных метров принадлежит на праве собственности городу Барабинску.

На территории Барабинского района планируется создать четыре площадки временного хранения отходов вблизи сел Зюзя, Новоярково, Новоспасск и Таскаево. Прогнозная стоимость затрат — 3 миллиона 800 тысяч рублей.

Для накопления коммунальных отходов на территории района планируется приобрести 239 железных контейнеров с крышкой объемом 0,7 кубических метра и 184 евроконтейнера объемом 1,1 кубический метр. Прогнозные затраты на приобретение контейнеров — 3 миллиона 955 тысяч рублей.

Все объекты в Новосибирской области планируется построить после определения регионального оператора и источников финансирования. Это произойдет к 2020 году. А пока свалка за северными продолжает гореть…

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