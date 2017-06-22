Мужчину и ребенка спасали из ДТП в Барабинске

Тактико-специальные учения по отработке взаимодействия служб спасения и сотрудников полиции ДПС после дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими состоялись в Барабинском районе.

В учениях задействованы:

сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Барабинский»,

экипаж скорой медицинской помощи,

поисково-спасательная служба города Куйбышева,

добровольная пожарная команда «Барабинская нефтебаза».

С помощью этих учений предполагалось отработать взаимодействие подразделений отделения ГИБДД со спасательной службой и бригадой скорой помощи Барабинского района по ликвидации последствий ДТП.

Каждой прибывшей на место ДТП службе нужно было выполнить собственную задачу:

сотрудникам ДПС ГИБДД – оцепить место происшествия и оформить ДТП;

пожарному расчету и поисково-спасательной службе — как можно быстрее развернуть средства для тушения огня и грамотного извлечения условно пострадавших из автомобилей, чтобы как можно быстрее доставить их до машины «скорой помощи»;

сотрудники «скорой помощи» должны были осмотреть и принять пострадавших в ДТП.

Успешное выполнение задач по сохранению жизни и здоровья пострадавших в ДТП зависит от уровня готовности и слаженности действий всех служб экстренного реагирования, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

По легенде учений, произошло столкновение двух легковых автомашин, в одной из которых оказались заблокированы водитель и его несовершеннолетний пассажир. Водители и пассажир другой автомашины получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие к месту происшествия, огородили аварийные автомобили конусами, обеспечивая объезд аварии, и приступили к оформлению ДТП. В то же время бригада спасателей начала тушение транспортного средства, извлечение и эвакуацию людей из автомобилей. Работники «скорой помощи» организовали осмотр и транспортировку раненых.

Организаторы учений: Все службы, участвовавшие в учениях, действовали четко и слаженно, поставленные задачи решены. Общая оценка «отлично». Подобные мероприятия способствуют повышению эффективности взаимодействия всех служб при ликвидации последствий ДТП, а значит, их минимизации.