Музыкальный праздник и спортивные соревнования состоятся в Куйбышеве

На музыкальный праздник и спортивные турниры приглашают на этой неделе куйбышевцев.

28 октября — традиционное школьное мероприятие «Мы дружим с музыкой!» состоится в Детской школе искусств. Ежегодно школа торжественно чествует первоклассников. На празднике прозвучат поздравления и напутствия в адрес юных музыкантов. Многие первоклассники впервые выступят на сцене, вместе со сказочными персонажами поучаствуют в музыкальных играх. В конце праздника первоклассники получат памятные медали.

28 октября — соревнования среди администраций Куйбышевского района и города Куйбышева состоятся в ДЮСШ (ул. Чехова, 18).

28 октября — первенство города по плаванию состоится в МБУС СОЦ города Куйбышева.

27-29 октября — региональный турнир по рукопашному бою состоится в Новосибирске.

28-29 октября — междугородний турнир по волейболу среди мужских и женских команд состоится в р.п. Чистоозёрное.