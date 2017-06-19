На 1000 га повысились показатели ярового сева в Куйбышеве

Работников сельского хозяйства Куйбышевского района наградили по итогам посевной кампании — 2017.

Олег Караваев, глава Куйбышевского района: Посевная кампания – 2017 прошла достаточно успешно. По темпам проведения весенне–полевых работ Куйбышевский район вошел в первую 5-ку среди всех районов Новосибирской области. Благодаря ответственной работе тружеников полей плановые показатели ярового сева удалось превысить на 1000 га.

Глава вручил заслуженным работникам сельскохозяйственной отрасли юбилейные медали «80 лет Новосибирской области», Почетные грамоты и Благодарности губернатора и главы Куйбышевского района за большой трудовой вклад в развитие агропромышленного комплекса Куйбышевского района. Олег Караваев поблагодарил аграриев района за добросовестный труд на благо родного края и профессиональное отношение к своему делу.

Среди награжденных:

трактористы,

механики,

учетчики,

инженеры хозяйств «Рассвет»,

«Новокиевское»,

«Нива»,

СПК «Колхоз Наша Родина»,

«Сибирь»,

«Булатовское»,

«Эгида»,

ИП Ефремов А.Т.,

ИП Вахитов Д.К.,

Все они также премированы руководителями предприятий.

На протяжении всего мероприятия для гостей праздника с яркими концертными номерами выступали творческие коллективы Куйбышевского района.