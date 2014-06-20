На 31000 рублей проехал пьяный барабинец

В Барабинске и его окрестностях произошли следующие ДТП за прошедшую часть февраля. Почти все они совершены в дневное время суток.

Около дома №136 по улице Карла Маркса водитель автомобиля «Тойота-Корона-Премио» не справился с управлением. В результате выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21093».

На 1137 километре автодороги Р-254 Челябинск-Новосибирск «Иртыш» водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением. В результате выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там столкнулся с встречно идущим автомобилем «Джибиси». Водитель «Жигулей» обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение.

Водитель автомобиля «ВАЗ» ехал по переулку Гутова. Выезжая с прилегающей территории на проезжую часть, он не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля «Ниссан». Машины столкнулись.

Возле дома №9 по улице Островского водитель автомобиля «Ниссан», двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности совершения манёвра. Совершил наезд на автомобиль «Ниссан».

Около дома №1А по переулку Майский водитель автомобиля «Ниссан-Санни», двигаясь задним ходом, допустил наезд на автомобиль «Тойота-Корола».

Возле дома №9 по улице Островского водитель автомобиля «ГАЗ-3110», двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своих действий. В результате совершил наезд на автомобиль «Хундай». Покинул место ДТП. В отношении водителя «Волги» возбуждено административное расследование по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ -за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.

Водитель автомобиля «Тойота» ехал по улице Луначарского. На путепроводе. Нарушил очередность проезда и не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля «БМВ». Машины столкнулись.

Около дома №9А по улице Кирова водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего манёвра. Совершил наезд на автомобиль «ВАЗ».

Около дома №46 по улице Пролетарская водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего манёвра. Совершил наезд на автомобиль «Хонда».

Возле дома №113 по улице Путевая водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на автомобиль «Тойота». Оставил место ДТП. В отношении неустановленного водителя возбуждено административное расследование по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ — за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. Санкции по вышеупомянутой статье предусматриваютлишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток (на усмотрение суда).

Около дома №11 по переулку Майский водитель автомобиля «Лада-Ларгус», двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего манёвра. Совершил наезд на автомобиль «Тойота».

На 1151 километре автодороги Р-254 Челябинск-Новосибирск «Иртыш» водитель грузовика нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. В результате встречно идущий автомобиль «Рено-Магнум» с полуприцепом, уходя от столкновения, совершил съезд в кювет.

Водительница автомобиля «Ниссан-Марч» двигалась по переулку Лазо. Выехав на перекрёсток с улицей Ленина, она не предоставила преимущество в движении автомобилю «Форд-Фокус», следовавшему по главной дороге. В результате совершила с ним столкновение. За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении жительницы Барабинска собран административный материал по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 1000 рублей.

Около дома №51 по улице Центральная водитель автомобиля «Тойота-Корона-Премио», находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил очередность проезда перекрёстка. В результате совершил столкновение с автомобилем «Грейтвил». В отношении пьяного мужчины собран административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Он уже передан в суд. Наказание предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение специального права на управление транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет. За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении нарушителя собран административный материал по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 1000 рублей.

На 1142 километре автодороги Р-254 Челябинск-Новосибирск «Иртыш» водитель автомобиля «МАN» с полуприцепом нарушил очередность проезда и совершил столкновение с автомобилем «Рено» с полуприцепом. После чего произошло столкновение ещё с тремя грузовыми автомобилями.

На 7 километре автодороги Здвинск-Барабинск водитель автомобиля «Тойота-Ипсум» не справился с управлением. В результате выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. Там столкнулся с автомобилем «Тойота-Аллион». Пассажирка «Алиона» обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение. Возбуждено административное расследование по статье 12.24 административного кодекса РФ.

На 1126 километре автодороги Р-254 Челябинск-Новосибирск «Иртыш» водитель автомобиля «Фиат-Дукато» не учел метеорологические условия. Из-за ограниченной видимости выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Там совершил столкновение со встречно идущим автомобилем «ДАФ». Водитель «Фиата» получил телесные повреждения.