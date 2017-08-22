На чужих тракторах съездили за алкоголем 21-летние куйбышевцы

Молодые куйбышевцы угнали тракторы у своего работодателя.

Пьяные приятели, 21-летние куйбышевцы, ранее не судимые, угнали тракторы одного из дорожных хозяйств, чтобы съездить в магазин за спиртным, для продолжения «банкета».

Сотрудники этого предприятия, пришедшие утром на работу обнаружили, что в автопарке 2 из 20 тракторов стоят очень грязные, тому же с них исчезли аккумуляторы. Заметно, что ночью неизвестные воспользовались тракторами, потом вернув их на место. Работники написали заявление в Межмуниципальный отдел МВД России «Куйбышевский».

В ходе разбирательства выяснилось, что вечернее время сторож предприятия, заступив на смену, пригласил для распития спиртных напитков своего приятеля. Вскоре алкоголь закончился, но выпить хотелось еще.

Тогда товарищи, чтобы не идти в магазин пешком, завели 2 трактора и отправились на них за добавкой. Спустя некоторое время они вернулись с горячительными напитками, поставили на место транспортные средства, изрядно выпили и уснули. Что происходило в ночное время на предприятии товарищи пояснить не смогли.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Кто украл с тракторов аккумуляторы в ту злополучную ночь, сыщикам еще предстоит выяснить.