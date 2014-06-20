На дороге Барабинск-Зюзя появится асфальт

Положат двухслойный асфальт на автодороге «Барабинск-Зюзя-Квашнино». Капитальный ремонт проблемной дороги планируют начать в середине 2017 года. Завершить — в 2019-м. Так сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог.

Появится чуть более 11 километров нового асфальта. В рамках реконструкции, кроме укладки асфальта, выполнят монтаж шести водопропускных труб, установят остановочную площадку с павильоном в районе села Круглозерка вместе со строительством тротуара.

Также появятся новые дорожные знаки и разметка. На ремонт автодороги на ближайшие три года выделено порядка полумиллиарда рублей.

Вы довольны, что дорогу «Барабинск-Зюзя-Квашнино» продолжат асфальтировать?

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