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На Лыжню России приглашают в Куйбышев
35 всероссийская массовая гонка пройдет традиционно в спортивном центре «Гайдар» Куйбышева 11 февраля.
Программа «Лыжни России-2017»:
10.00 — отъезд от спортивного центра тремя автобусами
10.30-11.30 — регистрация участников
11.45 — парад окрытия
12.00 — забег юношей 1999 г. р. и младше на дистанцию 2,5 км
12.20 — забег девушек 1999 г. р. и младше на дистанцию 2,5 км
12.40 — VIP-забег на дистанцию 2 017 м
13.00 — забег мужчин 1998 г. р. и старше на дистанцию 2,5 км
13.30 — забег женщин 1998 г. р. и старше на дистанцию 2,5 км
14.00 — парад закрытия
13.00, 14.00, 15.00 — отъезд
Предварительная регистрация участников лыжной гонки проводится 8-9 февраля в ДЮСШ, телефон 52-468