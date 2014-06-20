На Лыжню России приглашают в Куйбышев

35 всероссийская массовая гонка пройдет традиционно в спортивном центре «Гайдар» Куйбышева 11 февраля.

Программа «Лыжни России-2017»:

10.00 — отъезд от спортивного центра тремя автобусами

10.30-11.30 — регистрация участников

11.45 — парад окрытия

12.00 — забег юношей 1999 г. р. и младше на дистанцию 2,5 км

12.20 — забег девушек 1999 г. р. и младше на дистанцию 2,5 км

12.40 — VIP-забег на дистанцию 2 017 м

13.00 — забег мужчин 1998 г. р. и старше на дистанцию 2,5 км

13.30 — забег женщин 1998 г. р. и старше на дистанцию 2,5 км

14.00 — парад закрытия

13.00, 14.00, 15.00 — отъезд