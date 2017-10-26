На месте Кадетов Барабы появится новая школа в Барабинске

«Что же будет в здании бывшей школы-интерната «Кадеты Барабы»?», — такой вопрос задавали читатели из Барабинска. Напомним, что о закрытии интерната в районе говорили еще в 2012 году. Было решено барабинский детский дом «Кадеты Барабы» и воспитанников переселить в другие учреждения региона.

Здание разрушалось, и проживание воспитанников здесь дальше становилось небезопасным. В итоге образовательное учреждение для сирот в Барабинске ликвидировали.

Позже в это здание хотели перевести школу №47. Но в Минсоцразвития (кадетская школа-интернат была передана в собственность Новосибирской области) заявили, что общее техническое состояние здания требует проведения капитального ремонта.

В 2017 году депутаты Заксобрания провели выездное заседание в Барабинске. С местными чиновниками они обсудили возможность на месте бывшей школы-интерната «Кадеты Барабы» построить образовательный центр на 1 100 мест. Вероятно, часть строений придется снести и построить заново.

Это решит проблему двухсменного обучения в школах 93 и 47. Кроме того, центр смог бы принять воспитанников детского сада по ул. Воронкова и стать добавочной площадкой для реализации программ дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что в западной части города построят образовательный центр — школу на 1 200 мест и детский сад на 100 мест. Стоимость строительства в ценах первого квартала 2016 года — 614 миллионов 703 тысячи рублей.

Удобно расположение образовательного центра на месте бывшего здания интерната?

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