На «Пасхальные встречи» ждут завтра куйбышевцев

Районный фестиваль православной культуры «Пасхальные встречи» состоится в Куйбышеве 21 апреля. Он начнётся в выставочном зале Детской художественной школы в 11.00 часов.

Программа:

I. 11.00 – 11.10 — Фильм «Пасха красная» — фильм о традиции проведения православного праздника в России.

II. 11.10 – 11.25 — Открытие фестиваля и выставки.

III. 11.25 – 11.35 — Церемония награждения участников фестиваля.

IV. 11.35 – 11.45 — «Пасхальные песнопения» — выступление вокальных коллективов исполнителей духовной музыки. Детской школы искусств Куйбышевского района.

1. Тропарь Пасхи, вокальная группа «Воскресенье», руководитель Ольга Мануйлова.

2. «Пасха», Анастасия Корнилова, руководитель Ольга Мануйлова, концертмейстер Ирина Мишкинова.

3. «Аромат России», Варвара Тонышева, руководитель Ольга Мануйлова, концертмейстер Ирина Мишкинова.

4.«Дивные звуки», вокальная группа «Воскресенье», руководитель Ольга Мануйлова, концертмейстер Ольга Гилева.

11.55 – 12.15 — «Пасху радостно встречаем» — народный праздник с участием образцового детского коллектива народной песни «Ладушка», руководитель Татьяна Замашистая. Культурно досуговый центр Куйбышевского района.

1. Песня « Пойдемте Братцы вдоль улицы»

2. Песня «Динь — дон»

3. Танец «Краковяк»

4. Песня игра «Далалынь»

5. Песня «Верба»

6. Песня «Ой дудка моя»

7. Песня «Встречайте Пасху господню».

V. 12.30 – 13.00 — «Музыкальный калейдоскоп» — концерт инструментальной музыки Детской школы искусств Куйбышевского района.

1. Народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Лада», руководитель Жанна Отрокова

-«Сохрани, Господь и спаси»

2. Народный самодеятельный коллектив ансамбль русских народных инструментов «Каприс», руководитель Валерий Трубачев

-«Русский танец»

3. Фольклорный дуэт: Украинцева Анна Александровна и Рыбаков Павел Андреевич

-Фольклорная песня «Спать гармошка не даёт»

4. Леварская Дарья, преподаватель Нина Панфилова, иллюстраторы: Нина Панфилова и Наталья Лярская.

-«Пасхальная открытка»

5. Светлана Александровна Чес, преподаватель ДШИ

-Две пьесы из детского альбома П.И. Чайковского «Прелюдия».

6. Народный самодеятельный коллектив оркестр русских народных инструментов «Русь», руководитель Нина Подлипская

— «Венский вальс»

— «Весенний город»

7. «Песня о России», солистка Елена Дерепко.

VI. 13.10 – 13.35 — «Пасхальная лирика» — встреча с авторами и исполнителями православных песен и стихов:

1. Лилия Каткова, песня «Христос воскрес».

2. Вокальная группа «Жемчужинка», песня «Сегодня Воскресенье», Октябрьский культурно-досуговый центр.

3. Елизавета Бочкарева, стихотворение Александра Харина «Святая Пасха», Верх – Ичинский Культурно – досуговый центр.

4. Народный коллектив ансамбль народной песни «Ярилин день», руководитель Елена Распутина, «За тихой рекой».

5.Светлана Чес, «Пасхальный романс».

6. Никита Андрухов, «Научи меня, моя вера»

7. Лариса Якимова «Пой душа»

8. Есения Некрасова, стихотворение Владимира Балачана « Жаворонок», театр чтеца «Гренада», руководитель Татьяна Летт.

9. Александр Васильев, стихотворение Владимира Рязанова «Песнь о журавлях», театр чтеца «Гренада», руководитель Татьяна Летт.

10 Олег Тарасов, «Мой край».

11. Лариса Крышталёва « Россия, Русь моя…».

12. Закрытие фестиваля.